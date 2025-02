Lékai-Kiss Ramóna könnyeivel küzdve vallott félelmeiről

Lékai-Kiss Ramóna 23 éve szerepel a televízióban és színpadon, így mondhatni bőven volt ideje arra, hogy profi szintre emelje mind a műsorvezetést, mind pedig a színészmesterséget. Rami ennek ellenére is sokáig küzdött önértékelési zavarral, amit az első felé érkező negatív kommenthullám váltott ki belőle. A TV2 emblematikus arca, mára vastagon túltette magát a sok éve begyűjtött félelmein, de még ma is pont úgy vágyik a szakma nagyjainak elismerésére, mint egykor, „nyeretlen kétévesként”. Lékai-Kiss Ramóna többek között a szerzett kishitűségéről is őszintén beszélt a Palikék Világa YouTube-csatorna legfrissebb adásában.

Lékai-Kiss Ramóna könnyekig hatódott a Palikék világa stúdiójában (Fotó: YouTube)

Lékai-Kiss Ramóna: „Újra fel kellett építenem magam”

– Az első élő műsorvezetésemig én nem találkoztam bántalmazó kommentekkel. Tényleg nem, mert engem nem ismertek az emberek. Egy karakter bőrébe bújva láttak engem Szentmihályi Zsófiként tizenhat évig. Néha, egy-egy műsorban felbukkantam, ahol mindenki szeretett.

Valahogy egy burokban éltem.

És akkor szembejött velem az, hogy én nem is vagyok jó szakember, sőt, szakember sem, hiszen nem végeztem el ezt az iskolát, csak az élet iskoláját. A kollégáktól tanultam meg mindent és arra gondoltam, hogy én tényleg egy semmirekellő vagyok. Nem tudom, hogy akkoriban volt-e önbizalmam, de ha volt is, abból semmi nem maradt. Újra fel kellett építenem magam – idézte fel a kezdeti, bukdácsolva megtett lépéseit az élő műsorvezetés területén Lékai-Kiss Ramóna, akit Palik Laci joviális mosollyal az arcán figyelt, majd úgy döntött, emlékezteti a TV2 ma már megkerülhetetlen karakterét az első találkozásukra. Rami akkor a Dancing with the Stars műsorvezetőjeként állt a táncparketten Laci pedig Marsi Anikó férjeként jelent meg a stúdióban.

Lékai-Kiss Ramóna ma is emlékszik arra a bizonyos beszélgetésre Palik Lacival (Fotó: YouTube)

Palik László: „Rami, neked sikerült”

– Vége volt, lementek a lámpák. Én mentem be a színpadra Anikót keresve.

Te jöttél szembe és könyörgött a szemed. Azt üzented vele, hogy mondjak valamit, mint a vénember.

Mertél gyenge lenni abban a pillanatban, amikor már vége volt. Éppen ez a titok! Ez a belső, bizonytalan, önmarcangolás. De aztán, a nézők igazoltak és ez adja a magabiztosságot – nézett most is biztatóan Lékai-Kiss Ramónára a Palikék világa YouTube-csatorna házigazdája, majd felidézte a következő találkozásukat. – Utána találkoztunk, már a te műsorodban. A felkészültséget és a zsigeri érdeklődést összeolvasztani nagyon nehéz. De neked sikerült! – mondta Palik László, akinek szavai villámcsapásként hatottak Lékai-Kiss Ramónára, aki nem is tudta visszatartani a meghatottsága könnyeit, hiszen mint mondja, nagyon fontos számára az olyan szakemberek véleménye, akikre hosszú évek óta felnéz.