Túl messzire mentek? Legújabb műsorát látva csúnyán beleálltak Palik Laciba

Stílusról vitatkozni ugyan lehet, de nem érdemes. Palik László viszonylag rendszeresen kerül a 10 millió, honi stílustanácsadó célkeresztjébe. Elég, ha van rajta egy sapka, de az is, ha nincs. Vagyis a kommentszekcióban kapja az ívet rendesen. Most mégsem az öltözködése miatt álltak bele néhányan, páros lábbal. Egyesek ugyanis úgy döntöttek, nem a Charlotte Clavierrel (Ő volt az első R-GO gida) folytatott beszélgetésre reagálnak a Palikék világa by Manna legfrissebb epizódja alatt.

most nem is az öltözködése miatt álltak bele… Fotó: YouTube

De mit is szúrtak ki a „szemfülesek”? Nos, a műsorvezető fogsorát kritizálták.

– Kedves Laci, muszáj megcsináltatnia a fogait.

Így nem lehet teli szájjal nevetni.

Elnézést, de már régóta szerettem volna felhívni erre a figyelmét. A médiában szerepel, ez igényességet feltételez – írta egyikük. Mások még ennél is messzebb mentek a témában...

Akadtak, akik kiálltak Palik mellett Fotó: YouTube

Akadtak azonban, akik kiálltak Palik mellett.

– Látom, sokan megragadták a "lényeget" a műsorból, Laci fogazatát

Mi a baj amúgy vele, hogy rés van közötte?

Attól még lehet jó” – állt ki Palik Laci mellett egy rajongója.