Legújabb projektje helyszínén fogadta stábunkat Marsi Anikó, ahová később a férje, Gyarmati Gábor is megérkezett – méghozzá egy ajándékkal a kezében.

Marsi Anikót nem zavarja a kora - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Marsi Anikó férje különleges meglepetéssel készült

Az ingatlan sokakban azt a benyomást keltheti, hogy erősen felújításra szorul, ám a TV2 Tények műsorvezetője első látásra beleszeretett, s a lelki szemeivel már látta, micsoda kincsre lelt. Erről is mesélt nekünk, no meg arról is, milyen érzésekkel tölti el az, hogy a héten ötvenéves lesz.

– Huszonévesen még az ég egy adta világon nem volt semmi problémám azzal, ha egy évvel idősebb lettem. Most sincs túl sok, de azért voltak már olyan pillanataim, amikor azon gondolkodtam, hogy az ötven az már nagyon nem negyven. Most már nem pattanok föl mindig az Erzsébet-kilátóhoz, de végül is futok, de már csak heti 40-45 kilométert. Viszont azt vallom, hogy ez legyen a legnagyobb problémám! Nincs bajom az ötvennel; ha mégis akad, azon kár gondolkodni. A korom nem érdem vagy sorscsapás, hanem egy állapot: nem tudok változtatni rajta – kezdte a hot! magazinnak a születésnapját ünneplő Marsi Anikó.

Anikó férje meglepte a műsorvezetőt - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Marsi Anikó édesanyja is most ünnepli születésnapját

A tévés családjában nem csak Anikó születésnapjának örülhetnek, hiszen az édesanyja nemrég lett hetvenöt éves.

– Egészen pontosan huszonöt év és három nap különbséggel születtünk. Ő már hatvanéves kora óta mondogatja, hogy öregszik. Ebből szerintem sokáig semmi sem látszott, de amikor betöltötte a hetvenet, már nem tudott elmenni például futni. Persze most is jön-megy, és szerencsére tökéletes egészségi állapotnak örvend, de azért most már tényleg más. Ettől függetlenül, ha átmegyünk hozzá, olyan menüvel vár minket, hogy nem is értem, honnan van neki erre energiája. A fizikai munkákban is szívesen részt vesz például egy felújítás során, de már nem bírja úgy, mint öt éve. Én ma így, ötvenévesen azt érzem, hogy telis-tele vagyok energiával, és mivel sokban hasonlítok anyukámra, viccesen mondhatnám, hogy még van legalább húsz jó évem! – nevetett.