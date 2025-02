Nem hiszed el mennyiből élt meg Los Angelesben Szabó Dávid

Már több mint 8 éve él Kaliforniában Szabó Dávid, az X-Faktor egykori énekese, de most részben a Los Angeles-i tűzvész miatt hazatért. Az énekes, színész anno a jobb élet reményében hagyta el Magyarországot, ami valamennyire meg is valósult neki. Dávid most a Palikék világa podcast legújabb adásában beszélt több éves amerikai tapasztalatairól.

Szabó Dávid Los Angeles jelenlegi helyzete miatt tért haza sok-sok év után (Fotó: Palikék világa)

Az élet azért kemény. Tehát nekem is az első két-három évem nagyon-nagyon nehéz volt. Volt olyan nap, hogy 10 dollárom volt enni, ami csak egy 20-as Chicken McNuggets vagy egy nagy Subway szendvics. Ennyi volt a kvóta, ennyire telt

– mesélte Szabó Dávid a Los Angeles-i élet kezdeti nehézségeiről.

Az énekes elárulta, hogy először Uber sofőrként kezdett el dolgozni a tengerentúlon, de hamar rájött, hogy napi 12 órányi vezetésből tud csak megélni, viszont akkor nem jut ideje a munka mellett zenélni. Az amerikai élete elején Dávid még ételfutárként is tevékenykedett. Később pedig masszőrként és fizioterapeutaként kezdett el dolgozni. Jelenleg egy óra masszírozás alatt 180 dollárt keres, ebből pedig már tudja finanszírozni az amerikai zenei karrierjét.

A színészet Szabó Dávid életében mindig is fontos szerepet töltött be, de egy ideje már a zenélésnek él (Fotó: Mediaworks Archív)

Szabó Dávid Los Angeles-i élete nem volt mindig egyszerű

– Én szerintem Los Angeles két dolgot tud kihozni az emberből: vagy elveszted magad, vagy megtalálod magad… én a másodikhoz sorolnám magam. Lehet, hogy szerencse vagy hozzáállás kérdése, de én tudtam, hogy nekem elölről kell kezdenem az életemet – részletezte az énekes tengerentúli tapasztalatait.

Dávid azt is elmondta, hogy mikor még csak pár éve élt kint, már sokan érdeklődtek, hogy mi a helyzet a zenei karrierjével. Az Operettszínház egykori színésze azonban bevallotta, hogy csak másfél éve, 6 és fél év várakozás után indult be a zenei karrierje Los Angelesben, addig igyekezett fenntartani magát.

– Visszagondoltam arra, hogy persze, én itthon voltam valaki, de teljesen mindegy, hogy mi volt. Az a lényeg, hogy most mi van és ebből kihozni a legtöbbet. Előre nézni! Vissza lehet kacsintani, de nem múltban élni – zárta a beszélgetést Szabó Dávid.