Hegyes Berci tisztázta a pletykákat kapcsolatáról: "Soha nem voltam ilyen boldog"

Hegyes Berci és Mihályfi Luca kétségkívül a tavalyi év egyik legnagyobb győztese, noha a Dancing with the Starst nem nyerték meg, egymást igen és azóta is boldog párkapcsolatban élnek. Kettejük történetének alakulását árgus szemekkel figyeli a média és a rajongók is, így most végre megválaszoltak egy sokakat foglalkoztató kérdést is.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a Dancing with the Stars alatt szerettek egymásba és azóta már össze is költöztek (Fotó: Bors)

Hegyes Berci és Mihályfi Luca összeköltözött

A táncos végre tisztába tett egy eddig rejtélyes ügyet, amely szerint nem sokkal az összejövetelük után szakítottak volna. Történt ugyanis, hogy Berci egy ideig nem követte Lucát az Instagramon, ennek alapján pedig felröppentek a hírek, hogy szakíthattak, holott erről szó sem volt. – Az a helyzet, hogy rendezgettem az Instagram-oldalamat és követtem már vagy 2500 fiókot, akik közül sokat nem ismerek, vagy csak buliban találkoztunk, esetleg már nem is működő oldalak;

az a lényeg, jobbnak láttam azt csinálni, hogy egymás után kikövetek mindenkit és csutkára lenullázom az egészet, majd utána visszakövetem azokat, akik tényleg fontosak nekem. Mint láthatjátok, most kevesebb mint 400 embert követek, azokat, akik tényleg számítanak nekem. Így történhetett az, hogy körülbelül fél óráig nem követtem mindenkit, még az anyukámat is, Lucát is, de ez csak egy nagyon rövid ideig tartott. Valaki kiszúrta és megszülettek a hírek, hogy biztosan szakítottunk és már nem szeretjük egymást, pedig ilyenről nincsen szó.

Berci egyébként elárulta, hogy nem érintik rosszul a róla szóló hírek, sőt, kifejezetten hízelgőnek találja, hogy ennyi embert érdekli, miként alakul a kapcsolatuk. – Nem foglalkozom ezzel, mert fantasztikusan vagyok a szerelmemmel, soha nem voltam ilyen boldog – tette hozzá és mint kiderült, Berci és Luca azóta már össze is költözött!

„Majd tartok egy táblát, hogy Luca, hozzájössz?”

Az Insta élőzés során egyébként Luca promózta egy közeljövőben lévő közös fellépését is Manuellel, aminek kapcsán az egyik rajongó nekik szegezte a kérdést, hogy Berci is ott lesz-e.

Természetesen ott leszek, hogy ne lennék, hiszen ott lesz a csajom a színpadon. Szerintem a nézőtéren leszek, az első sorban, majd csinálok egy nagy plakátot, hogy Luca hozzám jössz?

– mondta nevetve, majd kiegészítette, hogy szoktak ilyen plakátok lenni, sőt, akad, aki gyűrűt is visz. Hogy Berci ezzel elszólta magát egy közelgő lánykérésről, vagy csak magát a jelenséget figurázta ki, egyelőre nem tisztázott, mindenesetre biztosak lehetünk benne, hogy a rajongók odáig lennének egy ilyen hírtől.