Elképesztő bejelentést tett Lékai-Kiss Ramóna, rengetegen vártak már erre

Lékai-Kiss Ramóna egy rendkívül elfoglalt ember, hiszen műsorvezetőként, színésznőként, feleségként és édesanyaként is folyamatosan helytáll a hétköznapokban. Nemrég ért véget a Dancing with the Stars 5. évada, amiben ismét bebizonyította, hogy neki a képernyőn van a helye, hiszen minden egyes alkalommal beragyogta a nézők nappaliját a kisugárzásával, szépségével.

Fotó: TV2

Lékai-Kiss Ramóna legutóbbi nagy dobása a TV2 Titkok Ramónával című beszélgetős podcast műsor volt, amiben hatalmas sztárokkal beszélgetett őszintén, félelmet nem ismerve. Számtalan maradandó, különleges pillanatot tartogat az összes epizód, amiket eddig csak a TV2Play-en láthatott a közönség – ezzel kapcsolatban tett most egy nagy bejelentést a híresség.

Lékai-Kiss Ramóna bejelentette, hogy december 20. és január 6. között a TV2 YouTube-csatornáján is elérhető lesz a TV2 Titkok Ramónával című podcast műsor.

Biztosan nagyon sokan örülnek ennek a karácsonyi ajándéknak, hiszen így még többen megismerhetik Lékai-Kiss Ramóna remek műsorát, amiben eddig olyan vendégek szerepeltek, mint például Ördög Nóra, Gáspár Győző, Till Attila, Szabó Zsófi, Stohl András vagy Tóth Gabi.

Itt lehet megtekinteni Lékai-Kiss Ramóna bejelentését: