Elképesztően cuki: ő Kulcsár Edina és G.w.M kislányának legjobb barátja

Kulcsár Edináéknál mindig pörög az élet, pláne, hogy G.w.M korábbi kapcsolatából származó két gyermekével együtt összesen hat gyermek nyüzsgi be időnként az otthonukat. A fiataloknak éppen ezért néha-néha magukat is el kell foglalják pár percre. Az egykori szépségkirálynő most elárulta, hogy a másfél éves Amara leginkább a cicájukkal szeret foglalkozni ilyenkor.

Amarának a cica a legjobb barátja csak néha plüssnek képzeli

- árult el Kulcsár Edina 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában, amelyen a macska épp rajta pihen, habár ez a sztármami elmondása szerint nem tartott sokáig, ugyanis Amara hirtelen megjelent és elkezdte levenni róla a cicát.

Én meg későn kapcsoltam, hogy most nem szeretgetni jött. Aztán visszaszereztem a macskát és békésen feküdtem vele, úgy bruttó 3 percet és azóta teszem a dolgom

- írta videójához, amiben irományát tökéletesen visszaadta az a pillanat is, amikor a felvétel végén a kis Amara lehúzta a cicát édesanyjáról és magához akarta venni.

