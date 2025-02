"Legjobbak" - szerelmes fotó, így bújik Kulcsár Edinához G.w.M

A hideg, havas időben meleg kabátba, valamint sapkába és kapucniba öltözve pózolt Kulcsár Edina és G.w.M. Az Instagramra feltöltött szelfit az egykori szépségkirálynő készítette, miközben férje odabújt hozzá. A kommentszekcióban nagy most az öröm, hiszen a rajongók gyakran hiányolják az édesapát a családi fotókról.

Nagy az öröm! / Fotó: Szabolcs László

Kulcsár Edina nemrég egy januári fotós és videós összeállítást is közzétett, amelyen megmutatta, amint edzés közben ölelgeti gyönyörű kislányát, valamint a többi gyermekéről is mutatott friss tartalmakat, de azt sem titkolta, milyen csodás ajándékokat kapott a szerelmétől. A pár családja meglehetősen nagy, hisz Edinának két házasságából négy gyermeke született, és férjének, G.w.M-nek is van még két gyermeke előző kapcsolatából. Persze minden gyermekért rajonganak, de úgy látszik, így is tudnak időt szakítani egy kis romantikázásra.

- jegyezte meg egy hozzászóló, míg olyan is akadt, aki Edina bomba formáját dicsérte. Ha kíváncsi vagy a teljes bejegyzésre, ide kattintva érheted el!