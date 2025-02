WhisperTon benne lehet az Ázsia Expressz következő évadában? Itt a bizonyíték

WhisperTon Dancing with the Stars műstbeli szereplése által a tévénézők körében is hatalmas népszerűségre tett szert, és a rajongók már azt találgatják, hogy melyik műsorban láthatják legközelebb. Ton legutóbbi videója kapcsán felröppent a pletyka, hogy talán az Ázsia Expressz 2025-ös évadának egyik versenyzője lesz. Mutatjuk, miért.

WhisperTon Ázsia Expresszt forgat a Dancing with the Stars után? (Fotó: Szabolcs László)

WhisperTon TikTok-oldalán nemcsak a mindennapjairól számol be a követőinek, hanem olyasmiket is megoszt velük, mint hogy épp új otthonát keresi. A lakásnézős videók közepette azonban most meglepő bejelentést tett, ugyanis hirtelen összepakolt és útnak indult Ázsiába.

Én ahogy tegnap még lakásokat nézegettem Budapesten, ma pedig már Ázsiába tartok egy hátizsákkal, egyedül, egy egyirányú repjeggyel

– írta a Dancing with the Stars győztese a videóhoz.

Azt persze egyelőre nem árulta el, hogy pontosan hova is repül, így a rajongók azonnal vad találgatásba kezdtek, hogy miről lehet szó. A legnépszerűbb tipp persze az Ázsia Expressz forgatása volt, de Ton egyelőre nem reagált a pletykára. Mi viszont elárulhatjuk, hogy a műsor forgatása egyelőre nem kezdődött el, sőt a TV2 még a versenyző párokat sem jelentette be, így szinte biztosan nem erről van szó.

WhisperTon mellett G.w.M-re is sokan tippelnek

A kaland-reality minden évben hatalmas népszerűségnek örvend, így nem csoda, hogy a nézők már tűkön ülve várják, hogy idén kik lesznek azok a celebek, akik megmérettetik magukat. Már több tipp is felmerült, amelyek közül az egyik legmeglepőbb G.w.M és Kulcsár Edina párosa lenne, hiszen a szépségkirálynő kisgyermekes anyukaként nem biztos, hogy útnak indulna ilyen messzire. A leleményes kommentelők persze erre is találtak megoldást, hiszen kiötlötték, hogy a rapper akár az édesanyjával is mehetne. Bár G.w.M anyukája idén az RTL egyik műsorában szerepelt, így ez sem túl valószínű megoldás. Emellett persze több név is szóba került, mint az Ázsia Expressz lehetséges versenyzői, például Szabó Zsófit, T. Dannyt és Tóth Gabit is szívesen látnák a rajongók.