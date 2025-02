Nem tolerálta tovább: Olyat tett a párja, hogy kiábrándult belőle - szakított a TV2 piszok jóképű sztárja

Nagy bejelentést ígért nemrég a nézőknek a TV2 Házasság első látásra című műsorának az egyik szereplője. Geri nemrég azt mondta, be fogja mutatni a párját a nyilvánosság előtt.

Mivel időközben szakítottunk, így csak az a bejelentenivalóm van, hogy újra szingli vagyok

- jelentette be Geri. Hozzátette, egy szakítás sosem kellemes, igyekszik feldolgozni a történteket, mert mint minden kapcsolatát, ezt is komolyan vette. Olyannyira, hogy hetekkel ezelőtt még az esküvő is szóba került, ezért is állt értetlenül a szakítás előtt a TV2 stábja.

Nagyon úgy tűnt, hogy minden passzol, passzolt is, csak vannak dolgok, amiket nem tolerálok, és pont egy ilyen dolog történt. Ez sajnos elég nekem ahhoz, hogy én teljesen ki is ábránduljak. Erős érzelmi kötelék alakult ki rekordrövid idő alatt, ezt fel kell dolgozni, de sajnos nem tudok már úgy tekinteni a volt páromra, hogy újrakezdjük, mert bizonyos dolgok nem férnek bele

- fogalmazott a Tények Pluszban Geri.