Azonban most azt pletykálják, hogy a sztárpár házassága megromlott, és válságba került a kapcsolatuk. Egyes bennfentes információk szerint a Bieberék már a karácsonyt is külön töltötték. A modell a közeli rajongóinak posztolt egy videót az Instagram-oldalán, amelyen az látható, hogy az ünnepekkor a barátnőivel bulizott, és nem a férjével és a gyerekével volt. Bár a napokban mindketten New Yorkban tartózkodtak, míg Hailey a barátnőivel mulatta az időt, addig Justin egy spa-ban próbálta összeszedni magát - számol be róla a Daily Mail.