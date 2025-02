A Valentin-nap hagyománya hazánkban is egyre elterjedtebb, így a sztárok is előszeretettel emlékeznek meg róla. Legyen szó több évtizedes házasságról, vagy friss szerelemről, a legtöbb celeb kitesz magáért. Na persze nem az ajándék vagy a meglepetés a lényeg, hanem hogy éreztessük a társunkkal, mennyit jelent nekünk. Persze van olyan is, aki egyelőre nem találta meg az igazit, de nekik sem kell búslakodniuk ezen a napon. Sőt, ha a Házasság első látásra szereplőjének tippjét követik, akkor épp Valentin-napon vetik bele magukat az ismerkedésbe.

A Házasság első látásra Dávid Petra számára nem hozott szerelmet, így saját trükköket talált ki a pasifogásra (Fotó: Dávid Petra)

Dávid Petra a Házasság első látásra 1. évadában szerepelt, de férjével nem alakult jól a kapcsolatuk, így hamar el is váltak. A csinos edző azóta is szingli, de aktívan keresi a nagy Őt, amire szerinte a Valentin-nap éppen jó alkalom. Dávid Petra személyi edzőként rengeteget időt tölt konditeremeben, így kifigyelte, hogy mikor érdemes szingli pasik után kutatni. Teóriája szerint azok a férfiak, akik február 14-én este a terembe mennek edzeni, szinte biztosan szinglik, hiszen másképp a párjukkal töltenék az időt. Így aztán ez a tökéletes időpont a pasifogásra.

A Házasság első látásra sztárjának tippje működhet

Ez az ötlet talán nem is akkora butaság, legalábbis ha azt nézzük, hogy Schobert Norbi és Rubint Réka is a fitnesznek köszönhetően ismerkedtek meg. Ráadásul mindennek már 23 éve, de a pár jóban-rosszban kitart egymás mellett, ahogy azt kell. És természetesen egyszer sem mulasztják el a lehetőséget, hogy megünnepeljék a szerelmüket. Idén Schobert Norbi felesége egy hatalmas rózsacsokornak örülhetett, közel 50 szál virággal. Ami persze még mindig csak a fele annak, amit korábban Kulcsár Edina G.w.M-től kapott, de, ahogy a szépségkirálynő is mondja, a kevesebb néha több. Így idén a rapper is csak egy kisebb csokorral lepte meg feleségét, aki ezt egy cseppet sem bánta. Azt talán egy kicsivel jobban fájlalta, hogy nem lehettek kettesben, de szerinte nekik a gyertyafény nélküli, gyerekzsivajtól hangos ünneplés is épp olyan örömet okoz.