Demcsák Zsuzsa lerántotta a leplet a Farm VIP titkairól

A Farm VIP új évada ezúttal nagyon erős mezőnnyel indul március 9-én: A Sárgák csapatát Aurelio, Bálint Antónia, Barnai Judit, Dopeman, Horváth Gréta, MC Ducky, Pákó, és Pumped Gabo alkotják, míg a Pirosak csapatát Blága Tünde, Dávid Petra, Kapi Levente, Kiara Lord, Kováts Gergely Csanád, Lukács Miklós, Nagy Zsolt Leo és Szalontai Szilvi erősítik.

Demcsák Zsuzsa imádja a Farm VIP forgatásait (Fotó: Markovics Gábor)

Farm VIP ötödik évad: Demcsák Zsuzsa szerint lesznek nagy meglepetések

A műsorvezetők szerepében idén is Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti tűnnek fel.

A Farm VIP kicsit olyan nekünk, mint a karácsony, ez az év egyik legjobban várt forgatása. Nagyon szeretjük és ünnepként fogjuk fel azt, hogy ott dolgozhatunk, legyen akár 40 fok, akár mínuszok. Volt, hogy nagyon hideg volt, szóval tényleg a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek vagyunk kitéve. Ugyanakkor tényleg nagyon vártuk és szerettük is, az biztos, hogy ez az évad pusztító lesz!

– fogalmazott a Borsnak Demcsák Zsuzsa.

A Farm VIP műsorvezetői idén is Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti lesznek (Fotó: Markovics Gábor)

S hogy Demcsák Zsuzsa melyik évadot tartja a legizgalmasabbnak?

– Nagyon nehéz ezt megmondani, hiszen egy kicsit mindig úgy érzi az ember, hogy mindig azt, amelyik éppen aktuális. Nagyon jó lesz ez az ötödik, de én az összes többit is imádtam. Most, hogy hosszú hónapok után újra látom a szereplőket, jönnek vissza azok az élmények, amiket együtt éltünk át, azok a farmgyűlések, konfliktusok, boldogságforrások és minden érzés, ami köztünk volt. Nagyon örülök, hogy újra velük lehetek most!

A műsorvezető szerint a szereplők közül jócskán lesznek olyanok, akik meglepetést okoznak majd:

Nagyon érdekes, mert sokszor arra számítunk, hogy lesznek olyanok, akik nem tudnak majd helytállni a nomád körülmények között, a technika vívmányai, áram és folyóvíz nélkül. Általában épp a hölgyekről gondoljuk azt, hogy ők csak luxushoz vannak szokva, minden más pedig irtózást vált ki belőlük, de ez nem így van, illetve nem minden esetben van így. Óriási meglepetések lesznek mind a nők, mind a férfiak részéről.

Demcsák Zsuzsa mesélt nekünk arról is, hogyan érezné magát, ha versenyzőként kellene indulnia a Farm-ban: