Leleplezték a titkot, íme a Farm VIP idei szereplői - Galéria

2025-ben ismét visszatér Demcsák Zsuzsa, Gáspár Zsolti oldalán a farmra, ahol 2020 óta küzdenek vállvetve kedvenc celebejink a sárga és a piros csapat dicsőségéért. Az eddig négy évadot megélt Farm VIP legutóbbi győztese Szabó Simon volt, aki Laky Zsuzsival került a döntőbe. Simont megelőzően ifj. Schóbert Norbert, Fehér Holló és Novák Zalán nyerték el Zsolti gazda és Magyarország elismerését.

Íme a Farm VIP megújult logója (Fotó: TV2)

Farm VIP 5. évad - íme a sztárok, akik részt vesznek a realityben

A március elején már az ötödik évadával visszatérő Farm VIP nem csupán 16 új arccal, de friss arculattal tér vissza a TV2 képernyőjére, ráadásul az eddigi szériákkal ellentétben ezúttal nem hétfőtől péntekig, hanem hat napon át, tehát hétfőtől szombatig izgulhatunk kedvenceinkért.

Gáspár Zsolti emeli kalapját, hiszen ismét Demcsák Zsuzsa oldalán feszíthet (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Az idei évad felhozatala is parádésra sikeredett, mind a piros, mind a sárga csapatban olyan nevek, karakterek vannak, akik beragyogják majd a hétköznap estéinket. De vajon kié lesz a végső győzelem? Ki fogja nehezen viselni a vidéki élettel járó kihívásokat? Ki lesz az, aki a hátán viszi, vagy éppen hátráltatja csapatát? Nemsokára minden kiderül! Addig is kattints a galériánkra, hogy lásd, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti gazda mely hírességek számár oszt ki nap, mint nap újabbnál újabb feladatokat és kihívásokat. Több olyan név is a piros és a sárga csapatba került, aki valószínűleg egymással sem fognak közös nevezőre jutni, nem, hogy az ellenfeleikkel. Izgalmasnak ígérkezik a megújult Farm VIP, amely már az ötödik évadával rabolja el a magyar nézők szívét.

A részletekért nézd végig galériánkat: