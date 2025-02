Brutális villantás: Köllő Babett, Szandi és Demcsák Zsuzsa is megmutatta - Fotók

Köllő Babett fiatalon is laza és nyitott személyiség volt, noha korábban egy interjújában elárulta, hogy nem volt nagy lázadó és nem élt kicsapongó életet sem: jól tanult és élsportoló volt. Mindent teljes erőbedobással csinált és később, anyukaként is él-hal munkájáért, mondhatni, minden lében két kanál és minden buliban benne van.

Köllő Babett, Szandi és Demcsák Zsuzsa megmutatták, hogyan kell bulizni (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Köllő Babett: A teljes megőrülés

Babett nem egyedül érkezett az Álmok éjszakájára, ahol egyébként a régi klasszikus estélyi ruháké és szmokingoké a főszerep. Meg is adták a módját, Babett mellett Demcsák Zsuzsa és Szandi is tiszteletét tette és mindannyian lenyűgözően dögösek voltak: kivágott, mély dekoltázsú, testhezálló ruhában tündököltek, Szandi és Babett még színében is hasonló árnyalat mellett tette le a voksát. Szandi egyébként épp nemrég váltotta valóra egyik legnagyobb álmát azzal, hogy megalapította a Szandi Rock Bandet.

Nem csoda hát, hogy amikor felcsendült Tina Turner Proud Mary című örök klasszikusa, a három sztáranyuka a’ teljes megőrülés” jegyében lépett színre és az ominózus pillanatról - a rajongók legnagyobb örömére - még videót is készítettek. A felvétel osztatlan sikert arat, a kommentelők odáig vannak tőlük:

– Babett a legjobb kicsit crazy, de ezért szeretjük!- kezdi az egyikőjük.

– Hölgyeim, nagyon szépek. Gratulálok Önöknek.- írja egy visszafogottabb hozzászóló.

– Istenem! De jók vagytok csajok! Csak a Most!- csatlakozott az életérzéshez egy buli kedvelő kommentelő.

– Ez nagyon tetszett, Babett te nagyon vagány csaj vagy!- összegezte egy másik rajongó.

Annyi bizonyos, hogy ezen az éjszakán kő kövön nem maradt, hiszen a három sztáranyuka felszántotta a parkettet.