„Érted születtem” – megőrül az internet Peter Srámek összebújós fotójáért

Peter Srámek egy rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött, hiszen amellett, hogy 2024-ben rengeteget koncertezett és csúcs formába hozta magát még Szenes Iván-díjjal is kitüntették, valamit megnyerte a Sztárban Sztár All Starst.

Peter Srámek és Nótár Mary közös dallal jelentkezett Fotó: TV2

Most pedig úgy látszik, hogy újabb nagy dobásra készül, méghozzá nem is akárkivel, ugyanis Nótár Maryvel jelentkezett egy közös dallal. Az Érted születtem még csak a napokban jelent meg, de mást most óriási népszerűségnek örvend, ennek apropóján Srámek most egy közös fotót is megosztott az énekesnővel.

A közös fotó pedig máris rengeteg szívecskét kapott, ami érthető is, hiszen mindkét sztár rajongói örülnek a közös projektnek.