Peter Srámeknek nincs egy igaz barátja

Peter Srámek elárulta, miért nem sikerült számára Szlovákiában sikert elérni, valamint a tehetségkutatókról is elmondta véleményét. Szerinte nem elég „pusztán” tehetségesnek lenni manapság, kell egy háttérsztori, amivel eladhatóvá válik egy-egy énekes.

Peter Srámek szerint nem elég jól énekelni (Fotó: TV2)

Peter Srámek úgy látja, hogy tragédia kell a tehetségkutatókban való részvételhez

– Szlovákiában azért nem sikerült, mert vagy nem voltam szimpatikus a producereknek, vagy nem volt olyan sztorim. Legyünk őszinték: minden egyes előadónak, aki most bemegy a tehetségkutatóba, kell valami. Vagy egyik szülő már nem él és akkor azon szomorkodjunk, vagy nincs egy lába, egy keze, vagy csak fél arca van. A hang nem elég. Egyáltalán nem. Az, hogy valaki valamit tud, az jó, de nem annyira érdekes. Kell mögöttes történet, ezt lehet látni itt is. … Nincs miért sajnálni engem, ilyen szempontból. Nem volt elég az, hogy énekeltem szép dalt, akkoriban énekeltem az I believe I can fly-t úgy, hogy leszakadt a plafon. De nem volt elég. Továbbjutottam, de legközelebb már kiraktak. – emlékezett a régi időkre az énekes, aki bizalmatlanná vált az évek során.

Peter Srámek titkaival sokan visszaéltek (Fotó: Ripost)

Peter Srámek rengeteg titkot őriz pályatársairól

Az énekest rengetegen elárulták, emiatt pedig mára már nagyon nehezen köt barátságokat.

– Kifejezetten olyan barátom, akinek elmondok mindent, talán nincs is. Voltak olyan barátaim, akiknek elmondtam mindent és utána visszaéltek a dolgokkal. Pont amikor nem voltam jó passzban, az arcomba bemondták, azt amit én bizalmasan elmondtam pár évvel azelőtt. Nagyon nehezen barátkozom, mégis mindenkivel kedves vagyok, próbálom megtalálni a közös hangot, de ettől függetlenül kifejezetten igaz barátom szerintem nincs is. … Sokszor, tényleg nagyon sokszor csalódtam. Rengeteget. 31 éves vagyok, de évente többször. Nagyon bíztam az emberekben, mindenkivel azonnal barátkoztam, azt hittem a legjobb barátok vagyunk. Magamból indulok ki, de nem minden ember olyan, mint én – fejtette ki Peter Srámek Hajdú Péternek, majd elmondta, hogy sok szakmabéli titkát tudja, mégsem jut eszébe, hogy kiteregesse azokat.