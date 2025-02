„Annyira kiszámítható...” - ismét durva vádak érték Meghant

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Meghan Markle újraindította életmódmárkáját, azonban hamar problémákba ütközött vele. Először annak nevét kellett megváltoztatnia, majd később kiderült, hogy a cég emblémájával is gondok vannak.

Ismét durva vád érte Meghan Marklet Fotó: AFP

Ám Harry herceg feleségét most újabb durva vádak érték. Ugyanis Meghan Markle-t azzal vádolták, hogy „Katalin hercegnét másolja” legújabb „hamis” Instagram-posztjával. A kétgyermekes anyuka ezen a héten harmadszor is egy bejegyzést tett közzé az Instagramján a márkájával kapcsolatban, a fotón egy gyönyörűen berendezett emlékfal látható - ami mintha arra utalt volna, hogy mi vár rá új életmódmárkájával, az As Everrel.

A táblán egy sor eddig soha nem látott képet, kézzel írt jegyzeteket és idézeteket, valamint egy édes akvarellfestményt mutatott be róla, Harry hercegről és szeretett kutyájáról, Guy-ról. A rajongók azt is kiszúrták, hogy az emlékfalon egy zöld csillag is szerepelt kisfia, az ötéves Archie herceg nevével.

A hozzászólók közül azonban többen azzal vádolták Meghant, hogy megpróbálja lemásolni Katalint, miután a Kensington-palota a hét elején nyilvánosságra hozott néhány képet, amelyet a 43 éves hercegnének, a 11 éves György herceg, a 9 éves Sarolta hercegnő és a hatéves Lajos herceg rajzolt.

Ne felejtsük el, hogy az igazi ok, amiért ezt posztolta, az az volt, hogy megmutassa Archie műveit, mivel Katalin a minap tette közzé a gyerekei rajzait. Annyira kiszámítható... mint mindig, egy másoló!

- írja az egyik kommentelő.

Be kellett tennie egy gyerekrajzot. Már megint másolja Katalin hercegnét

- fogalmazott egy másik követő.

Hamis, Instagramra megrendezett, hamis

- idézett egy harmadik hozzászólót az Express.