Meghan Markle videóval jelentette be a nagy hírt: hivatalosan is visszatér

Instagramon keresztül jelentette be Meghan a követőinek, hogy izgatott az újrainduló márkája miatt.

Meghan reméli, hogy sikeresen tudja igazgatni a cég imédzsét Fotó: CraSH / Northfoto

Meghan régi-új cége

Az új márkának, az As Ever-nek már weboldala is született, és a cégnek szépen lassan minden apró darabkája a helyére kerül. Az előzetes beszélgetések szerint a cég továbbra is az életmódiparban szeretne helytállni. Meghan megígérte a rajongóknak, hogy továbbra is árul majd lekvárokat, mondván, hogy az As Ever több lehetőséget nyit meg, és kapcsolódik a hamarosan induló Netflix-műsorához, a With Love, Meghanhoz.

A névváltoztatásra azután került sor, hogy a hercegné kudarcot vallott az védjegy megszerzésében - írja a The Sun.

A hivatalnokok azt mondták neki, hogy nem lehet kizárólagos joga az American Riviera névre, mert ez egy általánosan használt helynév a kaliforniai partvidék leírására. További akadályok közé tartozott, hogy Meghan és csapata hibásan töltötte ki a hivatalos űrlapokat, és nem küldtek elég pénzt, azonban mára minden hibát orvosoltak.