Számított erre valaki? Hatalmas pénzt szakíthat Meghan Markle

Senki sem tudja pontosan, milyen összegeket zsebel be Harry herceg és Meghan Markle, amióta Amerikába költöztek. Tény, hogy a brit királyi család tagjaként megillették olyan járandóságok, amelyektől azóta elestek, ugyanakkor köthettek olyan szerződéseket, amelyet a Buckingham-palota égisze alatt nem írhattak volna alá. Itt akár Harry önéletrajzi könyvére is gondolhatunk, akár kettejük (összességében igencsak zsíros) Netflix-szerződésére. És év eleje óta a bevételek egy újabb csatornával egészültek ki Meghan esetében: az Instagrammal.

Meghan Markle sokat kaszál az Instán Fotó: PA / Northfoto

Meghan Markle az Instán is kaszál

A Mirror ugyanis arról ír: ugyan csak az idén tért vissza az Instagramra, ráadásul januárban nem is volt különösebben aktív, mégis komoly követőbázisra tett szert Meghan Markle. Immár átlépte a kétmilliós határt, ami azt jelenti: közvetetten és akár közvetlenül is pénzt hozhat neki az oldal.

Az Instagram-oldalának megvan a vonzereje, és nagy pénzeket kereshet a posztok eladásával

– jelentette ki Richard Fitzwilliams királyi szakértő, kiemelve: az Invictus Games kiváló példa volt erre. Sámos eseményről ugyanis csak Meghan oldala tájékoztatott, tájékoztathatott fotóval vagy videóval, de ahol nem is volt ilyen tiltás, ott is hamarabb megjelentem Meghan oldalán a képek, mint hogy kijöttek volna az esemény hivatalos fotói.

És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag ingyenes reklámfelületet jelent az oldala saját Netflix-sorozatának (With Love, Meghan) és márkájának (As Ever). Bizony, Meghan Markle bolond lenne nem kihasználni ezt a forrást, és bizony a példák azt mutatják, pontosan tisztában van vele, milyen pénzcsap lehet az Instagram-oldala, ha ügyesen használja.