Dudás Miki családjának a kálváriája még augusztus végén kezdődött, amikor egy pesterzsébeti benzinkúton brutálisan összeverték a kajakozó rokkantnyugdíjas édesapját. Az 56 éves férfi súlyos koponyasérülést szenvedett, miután egy olyan erős ütést kapott, hogy azonnal a betonra zuhant, a vér pedig ömlött a fejéből. István kómába került, több életmentő műtéten is átesett, de az állapota sajnos nem kezdett el javulni. A család természetesen mindent megtett szerettük gyógyulása érdekében, virrasztottak az ágyánál, kifizették a többmilliós kezeléseket, és bíztak a csodában. A hónapok viszont csak teltek, és sajnos nem állt be javulás István állapotában, és az orvosok is közölték, hogy már nem tudnak mit tenni, csak életben tartani és tovább reménykedni a csodában.

Elhunyt Dudás Miki apja (Fotó: Bors)

Dudás Miki édesapja hónapokig küzdött

István augusztus 30-án került éber kómába, s szinte rögtön ahogy kórházba került, több műtéten is átesett. A szervezete ekkor még nem adta fel a harcot, azonban október végére már mínusz 60 kilogrammnál járt. Majd ezek után a férfire várt még egy 8 órás műkoponya műtét, aminél már felkészült a család a legrosszabbra, hogy el kell búcsúzniuk szerettüktől. Szerencsére azonban István még ekkor is tovább küzdött, a beavatkozás után néha kinyitotta a szemét, de kommunikálni a külvilággal sajnos nem tudott. Ekkor már decembert írtunk, s jött a karácsony, a szeretet ünnepe, ami még inkább megviselte a családot, hiszen István nem lehetett velük.

Annyira rossz, hogy nem tudjuk, ő most érezhet valamit? Én ezen nagyon sokat gondolkozom, hogy Úristen, mi van, ha ő folyamatosan szenved, csak egyszerűen nem tudja kimondani. Ha most azt mondanák, hogy ez így marad, hogy hosszú évekig ilyen állapotban marad, vagy távozzon közülünk, akkor lehet, azt mondanám, hogy jobb, ha elmegy, mert ez így nem élet!

– mondta még tavaly a Borsnak adott interjújában Miki, aki rettegett attól, hogy egyszer eljön az a bizonyos nap, mikor örökre búcsút kell mondania, viszont tudta, hogy akkor minden fájdalma meg is szűnik majd édesapjának. De természetesen nem erre gondolt a család, hanem még ekkor is a csodában bíztak, és egy idősek otthonát kerestek a férfinak.