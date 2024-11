Fájó vallomást tett Dudás Miki édesapjáról: "lehet, azt mondanám, hogy jobb, ha elmegy, mert ez így nem élet"

Nagyon nehéz időszakban vagyunk, bennem a kislányom, a kisfiam és a párom tartja a lelket, meg anyával is, meg a testvéremmel is próbáljuk egymást segíteni, de a még élő nagyszülők is mindenben mellettünk vannak. Édesanyám azt mondta, olyan ez az egész neki, mintha kitéptek volna egy darabot a szívéből. Volt olyan este, amikor felhívott, hogy nem találja a helyét, akkor átjöttem, itt aludtam vele. Aztán megbeszéltük, hogy ne legyen egyedül, a nagymamám és a bátyám ideköltözik, így mindig lesz itthon egy kis élet, mindig lesz kivel beszélnie.