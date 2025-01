Most jött a rossz hír Dudás Miki édesapjáról

Továbbra sincs semmi változás a korábbi élsportoló édesapjának állapotában. Mint ismert, Dudás Miki apukájára egy hatfős brigád támadt rá egy pesterzsébeti benzinkúton, az egyik ütéstől elesett és úgy beverte a fejét, hogy kómába esett. Az 56 éves rokkantnyugdíjas István azóta több műtéten átesett, kapott egy műkoponyát, de még mindig élet-halál közt lebeg.

Dudás Miki apukája miatt állandó aggódás a család élete (Fotó: Bors)

Dudás Miki rossz híreket kapott az ügyvédtől

Még mindig maga előtt látja a jelenetet az olimpikon, amint édesapját egyik támadója megüti, és hallja a hangot, ahogy a koponyája a betonon betörik. Dudás Miki apukájának és azzal együtt családjának élete abban a pillanatban darabokra tört. Életük azóta az aggódás, a folyamatos kórházba rohanás és a munka a piacon, ahol édesapjának 23 éve vannak üzletei. A világbajnok kajakos kilépett munkahelyéről, hogy átvegye apukája boltjait, amiből egyet így is vissza kellett adni, mert édesanyjával és nagypapájával már nem bírták vinni. Lapunknak azt mondta legutóbb Miki, hogy hamarosan eljön a pillanat, hogy a kórházból el kell vinni kómában lévő szülőjét, ezért otthont keresnek számára. Ez viszont újabb húzós költség lesz a már így is alaposan kiapadt családi kasszának.

− Többmillió forintnál járunk, minden rengetegbe kerül, csak a műkoponya, amit Németországból kellett megrendelni, majdnem egy millió volt – árulta el a Borsnak Dudás Miki.

De persze bármennyit ráköltenénk, csak ébredjen fel a kómából, és gyógyuljon meg. De ez egyre reménytelenebb, én már nem hiszek abban sem, hogy felébred. De ha felébred is, akkor is milyen élet vár rá? Olyan lesz, mint egy szobanövény, soha nem lesz olyan, mint volt, csak egy magatehetetlen roncs lesz, kiszolgáltatott helyzetben, aki mellett 0-24 órában kell lennie egy ápolónak. Ez nem élet!

Az unokák is nagyon hiányolják a nagypapájukat (Fotó: Dudás Miki)

Az olimpikon Dudás Miki most arról is beszélt a Borsnak, hogy a támadók azóta sem jelentkeztek náluk, hogy bármivel is segítenének a családnak.

− Még egy gesztust sem tettek, nem kerestek fel bennünket, hogy bármiben, bármivel is szeretnének kicsit könnyíteni a helyzetünkön és ez elszomorít és felháborít! Ráadásul az ügyvéd sem tud semmi jóval kecsegtetni, szerinte ez még évekig húzódhat. Mert minden azon múlik, apu állapota hogyan alakul. A támadók állatok, vadállatok inkább, ha apa meghal, akkor gyilkosok, konkrétan megölték. Ha apa ebben az állapotban marad, akkor a vád életveszélyt okozó testi sértés, ha meghal, akkor halált okozó testi sértés!