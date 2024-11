„Egy nagyon nagy javulásnak kellett volna eljönnie” – így van most Dudás Miki édesapja

Dudás Miki édesanyja mellett dolgozik a piacon

A sportoló kénytelen volt átvenni édesapja helyét az üzleteikben, ahol a szülei ketten dolgoztak a tragédia előtt. De annak ellenére, hogy nem így képzelte az életét Miki igyekszik helytállni ebben az új szerepben és minden erejével támogatni a családját:

– Nagyon kemény ez most. Nekem élsportolóként aranyéletem volt. Azt csináltam, amit szerettem, utaztam, de ez a piacozás egyáltalán nem ilyen. Hajnali 4-kor kell kelni, télen hideg van, nyáron nagyon meleg, de anyát nem hagyhatom cserben. Nyilván ezeket az üzleteket ők építették fel ketten és kell valaki, aki segít. Anyukám nagyon nehezen viseli ezt az egészet, azt veszem észre, hogy amikor dolgozunk és le van kötve, akkor picit elterelődik a figyelme, de ha hazamegy teljesen összeomlik. 14 éves kora óta együtt voltak, együtt dolgoztak, tényleg minden nap, a nap minden órájában egymás mellett voltak, de most már nincs ott neki apa.

A kajakozó azt is elárulta milyen a kapcsolata most Szigligeti Ivettel és a gyerekeivel, hiszen a történtek előtt nem sokkal úgy tűnt elválnak útjaik.

– Nekem lelkileg a gyerekek nagyon sokat segítenek, minden nap munka után rohanok hozzájuk. Már reggel boldogan kelek, pedig tudom, hogy vár rám 8-10 óra munka, de már akkor a délutánra gondolok, amikor mehetek a bölcsődébe meg az oviba értük. Nekem ők adnak energiát minden nap, meg a párom természetesen, aki előtt le a kalappal. Mi most egy évig külön voltunk, de most nagyon sok időt töltünk együtt és lelkileg is próbál segíteni mindenben. Tehát ő is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy bírjam ezt az állapotot mert nekem erősnek kell lennem anyukám miatt, aki teljesen össze van törve – vallotta be.