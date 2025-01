Dudás Miki szívszaggató vallomása az édesapjáról: „Neki vége van, ezt el kell fogadni!”

Néha kinyitja a szemét, de nem ránk néz, üveges a tekintete. Folyamatosan járunk be hozzá felváltva, mozgatjuk, átfordítjuk, ilyenkor néha látom rajta, hogy fáj neki, mert pofákat vág. Én ráadásul a héten nem is mehetek be hozzá, mert a kislányom, aki hangüzeneteket szokott küldeni nagypapájának, elkapta az influenzát, tőle én is, nem akarom aput is megfertőzni. A kórházban egyébként is korlátozták az influenza miatt a látogatásokat, naponta csak fél órát engedélyeznek. De muszáj mozgatni, masszírozni, sajnos még így is egyre több a felfekvése, már a lábán is van, bárhogy nézzük, 24 órából 23-at háton fekszik. Egyszerűen már eljött az a pillanat a családban, hogy nem tudjuk van-e értelme. Neki vége van, ezt el kell fogadni. Tudom, ezek kemény szavak, de sajnos ez az igazság!