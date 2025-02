Megmutatta ritkán látott fiát Demcsák Zsuzsa: jóképű férfivá érett Benedek

Demcsák Zsuzsa amennyire csak lehet, védi a magánéletét, így párkapcsolatáról és gyermekeiről is csak a legkivételesebb alkalmakkor ejt szót. Most viszont fontos apropója volt erre: fia, Benedek 20 éves lett.

Demcsák Zsuzsa fia 20 éves lett, a műsorvezető ezért olyat tett, amit csak ritkán szokott (Fotó: Ripost)

Demcsák Zsuzsa fia kerek szülinapot ünnepelt

A Farm VIP háziasszonya a közösségi oldalán osztott meg egy édes képet, amin a szülinapost öleli, a kedves fotóhoz pedig megható szöveget mellékelt, kiemelve, hogy fiából felnőtt férfi lett, akinek számtalan erényét méltathatja, s úgy látja, rengeteg lehetőség és csoda vár még a szorgalmas, jólelkű, okos Benedekre.

A műsorvezetőnőnek egyébként van egy gyönyörű lánya is, Tamara.

Demcsák Zsuzsa Gáspár Zsolti oldalán vezeti majd idén is a Farm VIP adásait (Fotó: Markovics Gábor)

Demcsák Zsuzsa férje kilétét is rejtély övezi

Bár boldogságát, büszkeségét érthetően világgá akarta kürtölni, Demcsák Zsuzsa valószínűleg most egy jó darabig megint hátrébb lép a rivaldafényből, ami a magánélete megmutatását illeti. Szerelmi életét illetően is nagyon rejtélyes az elmúlt években: miután az indiai Krishannal három év után 2022-ben elvált, sokáig nem vallott új szerelemről. 2023 őszén azonban eljegyzési gyűrűt villantott az ujján, majd, úgy tudni, még abban az évben decemberben ki is mondták a boldogító igent. Ezzel kapcsolatban éppen a Farm VIP korábbi évadában viccelődve megjegyezte: ő pillanatok alatt képes házasodni és elválni.

Ki tudja, a Farm VIP új évada alatt, ami március 9-én startol, talán újabb beszédes elszólásoknak lehetünk majd fültanúi a titokzatos kedvesről…