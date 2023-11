A Bors kiderítette: Ezzel foglalkozik Demcsák Zsuzsa sokoldalú, tehetős vőlegénye

Demcsák Zsuzsa körülbelül egy hónapja szép kis lavinát indított el a közösségi médiában, amikor nem sokkal a válása után kissé nehezen értelmezhető bejegyzésben árulta el, hogy hamarosan gyűrű kerül majd az ujjára. Bár sokan azt hitték, csak bolondozik, a műsorvezetőt valóban eljegyezték, ám Zsuzsa továbbra is igencsak rejtélyesen viselkedett, semmit sem árult el arról a férfiról, aki az indiai Krishannal történt válása után levette őt a lábáról.

Nem véletlen, hogy Demcsák Zsuzsa mosolygósabb, mint valaha (Fotó: hot! magazin)

Azt mindenki sejthette, hogy Zsuzsa szívét mindenképp egy intelligens, modern gondolkodású, világlátott és stabil egzisztenciájú férfi rabolhatta el, hiszen a tévés is sokoldalú és több lábon áll. A műsorvezetés mellett angol nyelvet tanít, emellett évek óta foglalkozik beszédtechnika, interjútechnika, műsorvezetés és prezentációs technika oktatásával, illetve kommunikációs tréningeket is tart, így egy hasonlóan tájékozott és sokoldalú férfi illik hozzá.

Sejtelmes fotóval árulta el a kedvese kilétét

A Farm VIP háziasszonya hétfőn egy 24 órán át elérhető Facebook-történetben mutatta meg azt a férfit, akitől jó értelemben véve megemelkedik a pulzusa, és akivel együtt tervezi leélni a hátralévő életét. A fotón Zsuzsa mosolyogva simul a kék szemű férfihez, a fotó alá pedig a romantikus, lírai Fly Me to the Moon című dalt csatolta, így szinte biztos, hogy az új lovaggal látható a sztorijában.

Zsuzsa és új szerelme (Fotó: Facebook)

A Bors kiderítette: Zsuzsa szerelme egy sokoldalú vezető

A rejtélyes lovagról eddig azt lehetett tudni, hogy Ferencnek hívják és a negyvenes éveiben jár, vagyis ugyanaz a korosztály, mint a műsorvezető, aki vitathatatlanul élete legjobb formájában van, boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik. Ám egy rövid kutatómunka után azt is megtudtuk, hogy a férfi egy igazi kozmopolita, aki fontosnak tartotta, hogy a világ több pontján, különböző kultúrákban is tapasztalatot szerezzen. Ezt bizonyítja az is, hogy felsőfokú tanulmányait egy nívós amerikai egyetemen végezte el, később pedig, egészen 2015-ig egy férfiaknak szóló magazin nemzetközi igazgatója volt.

Jelenleg is több lábon áll, az általa alapított cég legfőképp kommunikációval, számítógépes animációval és rendezvényszervezéssel foglalkozik. Teszi mindezt Magyarországon, Ferenc viszont emellett Szingapúrban is dolgozik.

Megszólalt a közös ismerős

Zsuzsa és Ferenc egy közös barátja a Borsnak elárulta, nem lepődött meg, hogy ők ketten egymásra találtak, hiszen mindketten roppant intelligensek, imádnak utazni, ezért mindig van beszédtémájuk.

− Ferenc imádja az autóversenyeket, szeret motorozni, otthon van a számítógépes animációban és a videómarketingben is. Egy igazán sokoldalú ember, akit érdekelnek a világ dolgai. Zsuzsáról hasonlókat tudok elmondani, ezért nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy összekötik az életüket - mesélte a neve elhallgatását kérő bennfentes.