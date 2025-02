Lebukott! Új pasijával ment síelni L.L. Junior exbarátnője – Fotó!

Dárdai Blanka gondosan ügyel arra, hogy a magánéletét ne a nyilvánosság előtt élje, azonban előfordulnak olyan szituációk, amikor bizony róla is kiderül egy s más... Ilyen volt az is, mikor a nagyvilág tudomást szerzett arról, hogy L.L. Juniorral jár, és természetesen a szakításaik is ebbe a kalapba tartoztak. Utóbbiból mondjuk volt egypár, hiszen a páros se veled-se nélküled kapcsolatban volt, s bár sokáig próbálkoztak, tavaly ősszel belátták, hogy nincs közös jövőjük. Mindenesetre Blanka nem szomorkodott sokáig, a végső szakítás után a munkába és a sportba temetkezett. Ennek köszönheti azt is, hogy ismét rátalált a szerelem!

Dárdai Blanka párja a bokszedzője lehet (Fotó: Szabolcs László)

Dárdai Blanka és L.L. Junior a múlt, az énekesnő az új szerelmével romantikázik

Az énekesnő új kapcsolatáról már egy ideje pletykálnak, azonban sem ő, sem pedig állítólagos új partnere nem erősítette meg, hogy tényleg együtt vannak. Az internet viszont tele van nyomozókkal, akik egyetlen kommentből, vagy csak egy pár másodpercnyi videóból bizonyítani tudják, hogy két ember között több van barátságnál. Nos, Blanka is belefutott egy ilyen felvétellel a detektívek csapdájába, mikor megosztotta, ahogy edzőjével edz. Pár finom érintésből és szemezésből egyből levágták, hogy lehet köztük valami Dániellel, igaz, a páros arra mindig ügyelt, hogy ne áruljanak el túl sokat. Egészen idáig.

Az énekesnő nemrég megosztott pár fotót és videót arról, hogy elutazott síelni, ám a sasszemű netezők kiszúrták, hogy az edzője is vele tartott. Mondjuk közös képet egyszer sem posztoltak, de egy-egy másodpercre feltűnt Dániel Blanka posztjaiban. És ez még nem minden, mert végül a férfi is kiposztolta, hogy elutazott síelni, s bár szintén nem jelölte meg a lányt a videóban, mindenkinek egyértelmű volt, hogy egy közös utazásról van szó.

Kívánom, hogy legyen boldog végre! Juniorral csak szenvedtek, talán most majd megkapja azt, amire vágyott. Ha meg nem, van még hal a vízben bőven

– írta valaki.