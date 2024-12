L.L. Junior párja nehéz időszakról vallott: újra válságban a kapcsolatuk?

Dárdai Blanka párja az Ázsia Expressz alatt L.L. Junior volt, majd nem sokkal később kiderült, hogy szakítottak. Azóta azonban ismét kibékültek és úgy tűnt, a már megszokottá vált nyilvános veszekedések is abbamaradtak. Most azonban a fiatal énekesnő megosztotta követőivel, hogy nehéz időszakon megy keresztül, amiből sokan arra következtetnek, hogy ismét vihar van a Paradicsomban.

Nemrég még úgy tűnt, Dárdai Blanka L.L. Junior mellett újra boldog, most azonban gyanús jeleket vettek észre a követők (Fotó: Máté Krisztián)

Dárdai Blanka Instagramon mesélt arról, hogy nem volt könnyű számára az elmúlt néhány nap, de szerencsére akadnak olyanok, akikre számíthat, bár nagyon úgy tűnik, szerelme nincs köztük.

Nehéz pár nap volt, nem voltam a helyzet magaslatán. Feszült voltam és ritkán engedtem meg magamnak, hogy tényleg megéljem a nehézségeimet, önmarcangoltam folyamatosan. Az igazi érzelmeimet mostanában nehezen hozom a felszínre, túlságosan a kritikus „szülői hang” szólal meg bennem mostanság

– írta.

Dárdai Blanka és L.L. Junior szakításáról pletykálnak a rajongók az énekesnő vallomása miatt (Fotó: Instagram)

L.L. Junior barátnője a szeretteire támaszkodik

A fiatal nő azt is elárulta, hogy a tegnapi nap volt az, ami teljesen kikészítette, ennek ellenére van, ami jobb kedvre deríti.

Ez a mai napomnál tetőzött, talán ma voltam a legrosszabbul, de kiírni is jó magamból, illetve íme néhány jó dolog, amik feltöltöttek

– tette hozzá és listába szedte azokat a pozitív dolgokat, amik segítettek neki.

A felsorolásban többek között szerepel az édesanyjával töltött idő, a barátnők és a kutyusa is, de L.L. Junior nevének nyoma sincs. A rajongók szerint ez több mint gyanús, sőt azt is sejteni vélik, hogy talán egy újabb szakítás állhat a nehézségek hátterében is. Ez pedig arra is magyarázatot adhatna, hogy miért nem látták őket mostanában együtt, amiről mindkét fél mélyen hallgat.