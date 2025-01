Egyre biztosabb: L.L. Junior már a múlt, vele vigasztalódhat Dárdai Blanka

L.L. Junior és Dárdai Blanka sokáig éltek viharos, se veled, se nélküled kapcsolatban, ám minden jel arra mutat, hogy a 2025-ös év elhozta számukra a lezárást és valami újnak a kezdetét. De ne szaladjunk ennyire előre!

Már csak emlék a boldogság: L.L. Junior és Dárdai Blanka külön utakon járnak Fotó: TV2

Emlékezzünk csak vissza arra, hogy már az Ázsia Expressz forgatását követően is arról beszéltek, hogy nincs közös jövőjük, s valljuk be, a miérteket mi is láttuk a TV2 műsorában. Ám tavaly nyáron valamiért ismét megtört a jég, hiszen együtt utaztak Spanyolországba, ahol nagyon jól érezték magukat a képek alapján. Ám ez már nem volt elég ahhoz, hogy mentsék azt, ami valójában menthetetlen.

Még a tavalyi év végén felröppentek ugyanis olyan pletykák, hogy Dárdai Blanka nem mással melegedett össze, mint a Dániel nevű bokszedzőjével, és bizony a közösségi oldalakra feltöltött tartalmai is mind arra utaltak, hogy nemcsak a kesztyűzés lett fontos számára, hanem a fiú is. L.L. Junior ezzel szemben inkább a kikapcsolódást helyezte előtérbe, a napokban utazik ugyanis haza Dominikáról, ahol a barátaival nyalogatta egy kicsit a sebeit, és egyik este sikerült azt is megosztania, hogy körülbelül 5,5 millió forintot szokott eltapsolni havonta.

Egyre biztosabb, hogy Dárdai Blanka szívét elrabolták

Ám térjünk vissza egy kicsit Blankához! A csinos énekesnő ugyanis ismét sejtelmes fotókat osztott meg a fent említett edzővel. A képek tanúsága szerint Blanka idén is nagyon komolyan veszi ezt a sportot, a férfi pedig az edzéseken lopva hozzá is ér Blankához.

Teljes a harmónia!

Dárdai Blanka újabb árulkodó videót tett közzé Dániellel Fotó: Instagram

Blankáról és Dánielről korábban már a Redditre, az online nyomozók gyűjtőhelyére is felkerült két sokatmondó kép, ami azt hivatott bemutatni, hogy a fiatalok között lehet valami, hiszen olyan elkapott pillanatokról van szó, amelyek tényleg intimek. Ráadásul az egyik fotóhoz egy szív kíséretében az volt odaírva:

- Ma közösen.

Ez biztos nem lehet véletlen, vagy mégis?