Itt a bizonyíték: L.L. Junior már túl is lépett Dárdai Blankán, Dominikával vigasztalódik

L.L. Junior és a nála 18 évvel fiatalabb énekesnő, Dárdai Blanka kapcsolata egy igazi érzelmi hullámvasút volt, ám 2024 végén végül úgy döntöttek, külön utakon folytatják. A sok hullámvölgy és veszekedés miatt az Ázsia Expressz forgatása után ismét szakítottak egymással, majd pár hónappal később már arról számoltak be, mindketten tudják, hogy hibáztak és bántották a másikat, de újból meg akarják próbálni együtt. Ám hiába a nagy igyekezet és az egymás iránt érzett szeretet és kötődés: tavaly év végén ismét szakítottak egymással.

L.L. Junior meseszép helyen vigasztalódik a szakítása után Fotó: Bors

Ez alkalommal ráadásul véglegesnek is tűnik az elválás, L.L. Junior és Dárdai Blanka ugyanis már nem követik egymást a közösségi oldalakon, és a szerelmes fotókat is mind kitörölték. Sőt, a pletykák szerint Dárdai Blanka már tovább is lépett, és nem mással jött össze, mint a bokszedzőjével, Dániellel.

L.L. Juniort sem kell azonban félteni! A rapper nem máshol piheni ki a szakítást, mint a Budapesttől 8037 kilométerre található Dominikán, ahol jelenleg 29 fok van, szikrázó napsütés, feszített víztükrű medence és ínycsiklandozó koktélok. Az újdonsült szingli zenész fontosnak találta az Instagramon is megmutatni, mennyire jól érzi magát barátai társaságában a festői környezetben. A fotóhoz fűzött bejegyzésével pedig egy kicsit oda is szúrt Dárdai Blankának, eszébe jutott ugyanis, hogy jelenlegi tartózkodási helye akár egy női név is lehetne!

Egy női név, amiért mindnyájan odavagyunk és sosem csalnánk meg…Dominika

– vetette oda L.L. Junior.

L.L. Junior és Blanka sosem voltak egymástól ilyen távol

Junior kis kiruccanására természetesen Blankának is megvolt a válasza. Az énekesnő az egzotikus vakáció helyett a havas Ausztriát választotta úti célul, és bár azt nem mutatta meg, hogy kivel utazott el, nem kizárt, hogy társa a már említett bokszedző.

Nos, ez is azt bizonyítja, hogy ha lángoló is volt kettejük szerelme, L.L. Junior és Dárdai Blanka egyszer és mindenkorra lezárták a kapcsolatukat, és ki így, ki úgy próbál felejteni és továbblépni a 2025-ös évben.

