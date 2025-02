Balogh Tamásné nagyobb családra vágyik: „Elgondolkodtam rajta, hogy milyen jó lenne örökbefogadni”

Persze azért akad szabadidőm is. Olyankor az utazásainkat tervezzük, vagy éppen a kutyákkal kirándulunk. Ennek kapcsán jöttem rá, hogy nagyon szeretnék még egy kutyát, és most Tamást is erre próbálom rábeszélni. Persze nem fenyegetem válással vagy ilyesmi, csak igyekszem meggyőzni. Amikor menhelyen voltunk segíteni, már akkor is elgondolkodtam rajta, hogy milyen jó lenne örökbefogadni egy kutyust. Remélem előbb-utóbb Tamást is rá fogom tudni venni. Bár neki úgyis az a fontos, hogy boldog legyek. Sok mindenben hajlandó kompromisszumot kötni, ha az jó nekem