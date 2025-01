Balogh Tamásné bevallotta: Ennyit van távol a férjétől

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja valódi sztár lett a műsor óta eltelt hónapokban, hiszen számos fellépésre hívják. Emellett azonban rengeteget dolgozik, és persze saját programokat is szervez, így nem túl sok ideje jut a pihenésre. Ugyan ő ezt nem is bánja, hiszen imádja, ha 100%-on pöröghet, de vajon a férje is így van vele? Lapunknak most elárulta, mennyi időt tudnak szánni a kapcsolatukra.

Balogh Tamásné énekel, dolgozik és még feleségként is helytáll Fotó: Balogh Tamásné Eszter

Az új évben Balogh Tamásné fellépései egyre sokasodnak, hiszen szülinapokra, bulikra és nagyobb eseményekre is hívják énekelni. Az amatőr szakácsnak nagyon jól esnek ezek a felkérések, ugyanis rendkívül közel állnak a szívéhez a mulatós dalok, na meg az éneklés, de az is igaz, hogy rengeteg idejét elveszik.

December közepe óta vagyok szabadságon, úgyhogy most még könnyebben tudok rendezvényeket, születésnapokat vállalni, de jövő héttől újra indul a munka, szóval nem vagyok benne biztos, hogyan fogom tudni összeegyeztetni. Valószínűleg majd csak hétvégére vállalok fellépést, mivel hétköznap dolgozom

– mondta.

Az is előfordul, hogy Balogh Tamásné főzni megy egy eseményre Fotó: Balogh Tamásné Eszter

Eszter a hétköznapokban továbbra is biztosításokkal foglalkozik, pénzügyi tanácsadóként, és persze ebbe is igyekszik 200%-ot beletenni. Na, de akkor mikor van szabadnapja?

– Az én munkám nem annyira kötött, általában aktívan csak heti 2-3 napot dolgozom, de azokat nagyon keményen. Így tudok hagyni magamnak egy kis plusz időt a hétköznapokon is. Például, ha kell valami hivatalos ügyet intézni, azt is ilyenkor oldom meg – válaszolta.

Ráadásul, mivel vállalkozó vagyok, be tudom célozni, hogy mennyi pénzre van szükségem az adott hónapban, és úgy osztom el a munkát, hogy az meglegyen, mert nem akarom 30 évesen széthajtani magam

– tette hozzá.

A rengeteg teendője mellett Balogh Tamásné kötényei árából jótékonykodni is szokott Fotó: Balogh Tamásné Eszter

Balogh Tamásné férje sem érzi elhanyagolva magát

A házaspár a lehető legnagyobb harmóniában éli a mindennapjait, és persze Balogh Tamás hatalmas szeretettel támogatja felesége projektjeit. Sőt, igyekszik is vele tartani legtöbbször, hiszen ilyenkor is együtt tudnak lenni.

Természetesen Tamás elkísér, amikor csak tud, sőt sokszor ő a sofőröm. Nem érzi azt, hogy így kevesebbet lennénk együtt, erre nagyon figyelünk. Volt egy fellépés, amire nem tudott eljönni, mert meg volt fázva, de abszolút nem volt ebből gond

– árulta el.