A Séfek Séfe 6. évadának legnagyobb sztárja TikTok oldalán enged betekintést a mindennapjaiba, ahol azt is megosztja, ha éppen rossz dolgok történnek vele. Balogh Tamásné Eszter most egy igencsak komoly problémával szembesült, ugyanis beázott a lakása, ami miatt jelentős kár is keletkezett.