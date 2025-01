Nem hiszed el, így nézett ki kislányként Radics Gigi

Manapság, az okostelefonok világában a polaroid fotók egyre nagyobb ritkaságnak számítanak, de egyben valódi kincsnek is. Nem csoda, hogy a haza celebek is örömmel nosztalgiáznak a régi felvételek elővételével: a közelmúltban Pokorny Lia mutatott meg egy ilyen fényképet magáról a közösségi oldalán, most pedig Radics Gigi is beállt a sorba, és egy kislánykori fotót osztott meg az Instagramon, amelyen a szüleivel és a testvérével szerepel.

Régi fotóra bukkant rá Radics Gigi / Fotó: Bors

Nosztalgia

– jegyezte meg a fénykép melletti Instagram-posztjában a Megasztár egykori győztese. Bejegyzése csakhamar több száz kedvelést gyűjtött be.

Eddig azt hittem, hogy apukádra hasonlítasz, de most már látom, hogy tiszta anyud vagy!

– mutatott rá a kommentszekcióban az énekesnő egyik követője.

Te mit gondolsz?

Radics Gigi körül egyébként zajlott mostanában az élet: kislánya édesapjával, Mikus Áronnal 2023-ban elváltak útjaik, a szerelem azonban nemrég ismét rátalált. Az aranytorkú énekesnő szívét a ValMar producere, Mackó Miki rabolta el, a pár pedig nagyon boldog együtt.