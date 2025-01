Viczián Viktória váratlan vallomása: "Egy kapcsolat csupa hullámhegy és hullámvölgy"

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián sokaknak szimpatikusak, ugyanis mindig kedvesen nyilatkoznak egymásról, de ettől függetlenül őszintén bevallják az élettel járó negatív történéseket. Somhegyi Krisztián párja a közösségi oldalán válaszolta meg a követői kérdését.

Viczián Viktória párja mellett találta meg az igazi boldogságot - Fotó: Markovics Gábor

Viczián Viktória kapcsolata mélypontjairól vallott

Viczián Viktória párkapcsolata kívülről tökéletesnek tűnhet, ráadásul a TV2 Párharc című párkapcsolati reality műsorát is megnyerték. A modell egyik követője éppen emiatt kérdezett azzal kapcsolatban, hogy milyen az, amikor épp nem fenékig tejfel a kapcsolatuk.

Volt már nagyobb, komolyabb veszekedésetek? Mi segít ilyenkor?

Viczián Viktória őszintén válaszolt a kérdésre.

– Persze, hogy volt. Egy kapcsolat csupa hullámhegy és hullámvölgy. Mindennap dolgozni kell a kapcsolatunkon, hol az egyikünk igyekszik jobban, hol a másikunk, kinek hogy van nagyobb szüksége a "szeretetre". Nekem sokszor segít egy rosszabb időszakban, ha beszélgetek a közeli barátaimmal, egy külső szem néha sokkal jobban látja a dolgokat, mint aki benne van. Ezenfelül pedig a türelem és a szeretet, ami segít – írta Viki.

Egy másik kérdező arra volt kíváncsi, hogy vidéken vagy a fővárosban jobb Viki szerint élni.

– Vidék egyértelműen! Annyira kedves mindenki, a szomszédainkat egyszerűen imádjuk, már most baráti kapcsolatunk lett velük. Messzebb van, amikor kell valami, akár bolt, akár ügyintézés, de nem baj. Az állatkáink is imádják, és mi is – fogalmazott a modell.