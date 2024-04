Bővült a család: Az örökbefogadás mellett döntött a TV2 sztárpárja

Újabb kutyával bővült Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória otthona. A szerelmesek, akik nemrég ünnepelték második évfordulójukat, immáron 5 mentett kiskedvenccel élnek együtt. A legkisebb még csak 2,5 hónapos. Jelenleg egy lakásban laknak, így ők is elismerték, néha irdatlan állapotok vannak, de Krisztián kiemelte, tudták mire vállalkoznak. Ennek ellenére most már mindketten szeretnének egy kertes házat, ahol a kutyák is jobban éreznék magukat.

Újra bővült Somhegyi Krisztiánék családja. / Fotó: TV2 Play

Mézespuszedli egy hónapja van csak náluk, de már most rengeteg szeretetet ad számukra. Rajta kívül még Mimó, Pupák prézli, Fuszekli és Dagi Lui boldogítják a mindennapjaikat.

Jól álcázza a rosszaságot a cukisággal

– mesélte nevetve Viki Mézespuszedliről beszélve. Kiemelte, minden kutyájuk nagyon szocializált és nevelt, így a kicsi is ilyen lesz majd.

Viki kiskora óta menti az állatokat, anyjától örökölte, aki még nagyobb állatmentő, mint ő. Épp ezért, ha Krisztiánnal szeretnének valahova kettesben menni, akkor a kiskedvencekre Viki édesanyja készséggel vigyáz.

Ez az én mániám. Itt már nem bánthatják őket

– jelentette ki Viki, aki azért most már magának is megálljt parancsolt, miután 5 kutyával egy lakásban nem egyszerű. A nehézségek azonban így is megérik számára: