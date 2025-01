Pozitív terhességi teszttel üzent Tóth Gabi – Videó!

Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapcsolata óriási port kavart annak idején, hiszen az énekesnőre szinte rögtön a szakítása után talált rá a szerelem. Sokan úgy vélték, hogy a táncos volt az, aki miatt tönkrement a házassága Krausz Gáborral, azonban Gabi ezt több interjúban is megcáfolta. Azt viszont kicsit sem kellett cáfolni, hogy mekkora a szerelem közte és Máté között, ám aki kételkedett volna bennük, az a Dancing with the Stars műsorában láthatta a páros érzéseit. Igaz, kaptak ezért hideget-meleget, de Gabi nem foglalkozott a negatív kritikákkal. Ő csak magára, a kislányára és Mátéra szeretne koncentrálni, tervezni a jövőjüket, amiben akár egy újabb gyerkőcnek is lehetne helye.

Tóth Gabi várandós? / Fotó: Bors

Tóth Gabi terhes lenne?

Az énekesnő a TikTok-oldalán osztott meg egy videót, melyben egy terhességi teszt is szerepet kapott. Igaz, csupán egy filter formájában jelent meg a dolog, azonban azt volt hivatott megjósolni, hogy Gabiéknál jön-e a baba, vagy sem. Nyilván egy ilyen játékra nem lehet alapozni, azonban meglepő módon az énekesnő tesztjén két csík jelent meg, jelezve, hogy várandós.

Gabi arca mindent elárult a végén, hiszen nem az öröm tükröződött róla, bár a kommentelők többsége bátorította arra, hogy Mátéval is alapítson családot, hiszen Hannaróza is biztosan örülne egy kistesónak.

Nem lenne hülyeség Gabi! Hannikának is olyan jó anyukája vagy, nem mellesleg ő is biztos örülne, ha lenne egy kisebb tesó, akiről gondoskodhat

– írta valaki.

– Tudom, hogy ez csak egy filter, de azért vegyél szerintem egy tesztet, biztos, ami biztos. Én is így tudtam meg, hogy babát várok – fogalmazott egy nevető emoji kíséretében egy kommentelő.