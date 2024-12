A 15 évvel ezelőtt alapított Fricska táncegyüttes az elmúlt években hatalmas világsikereket ért el, amiben fontos szerepe volt Papp Gergőnek és Papp Máté Bencének is. Tóth Gabi párja mai napig jogosan büszke erre, ezért is meglepő, amit a testvére jelentett be: külön utakon folytatják.

Tóth Gabi pár hónappal ezelőtt még a teljes Fricska együttessel pózolt Fotó: Facebook/Tóth Gabi

Megszólalt Tóth Gabi sógora: Külön utakon folytatják

A rajongóknak korábban is feltűnt, hogy a Fricska Dance videós posztjaiban már egy hosszabb ideje nem szerepel Papp Máté Bence. Tóth Gabi kedvesének bátyja most kitálalt erről, elárulta, hogy testvérével – aki az énekesnővel tölti szinte minden idejét –, külön utakon folytatják.

– Sziasztok, én Papp Gergő vagyok, a Fricska táncegyüttes vezetője, és egy nehéz témával állok most elétek, ugyanis meg fog változni a csapat neve és ez maga után vonja a korábban feltöltött tartalmaimnak a törlését is – kezdte a Fricska Dance hivatalos Instagram-oldalán Tóth Gabi párjának a testvére a szakítás okairól. – 2009-ben alapítottuk a Fricskát még hatan, Moussa Ahmed vezetésével, aztán 2015-től volt egy ilyen fura mindenki egyenlő helyzet, ami nagyon hátborzongató volt, mert minden csapatnak kell egy vezető. 2018-tól én vettem át a csapat vezetését – mondta a táncos.

Tóth Gabi párjának testvére szerint számos sikert elértek együtt a csapattal, amiben nagyon fontos szerepe volt Papp Máté Bencének is.

– Voltak igazán jó pillanataink, 2014-ben felállítottuk az első gyorsasági tánc világrekordunkat, 2015-ben a British Got Talentben nyomattuk, aztán bejártuk a világot: New Yorktól Pekingig, és kezet fogtunk Erzsébet királynővel. Rendeztem egy táncszínházi műsort Ritmusakrobaták néven, regionális Príma díjat nyertünk, még gyorsabbak lettünk, aranyeső Pozsonyban, új rekordokat állítottunk fel levegőben is, videóklip.