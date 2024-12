Tóth Gabi segítséget kér – rájött: nem jó egyedül

Az énekesnő számára – nem kérdés – iszonyatosan nehéz volt az idei év. Tóth Gabi válása után túl van egy új életkezdésen, egy majdnem mindent elsöprő gyűlölethullámon, ami a zenei karrierjét is megakasztotta. Gabinak a régi évekhez képest sokkal kevesebb fellépése volt az elmúlt évben, mert a népharag miatt kevés szervező van, aki meg meri hívni koncertezni. Pedig a hangja mit sem változott… Gabi ma is az egyik legsokoldalúbb hazai énekesnő, ami a hangtechnikai felkészültségét illeti, és ebben talán mindenki egyetért. Nem kérdés, hogy van helye a színpadon, a fesztiválokon, a közönség előtt.

Tóth Gabi tehetsége megkérdőjelezhetetlen, nem ezért volt kevesebb koncertje idén Fotó: Ladóczki Balázs

Nem adja fel, Tóth Gabi menedzsert keres

És ezzel tökéletesen tisztában van ő is, akit egyébként olyan fából faragtak, hogy soha ne adja fel a harcot. Az énekesnő december 29-én elő is jött egy olyan poszttal, amiben arról számol be, hogy főnixmadárként szeretne újra felemelkedni, újra énekelni akar, sokat koncertezni, találkozni a közönségével, ehhez viszont segítségre van szüksége. Kell egy zenei menedzser, aki egyengeti az útját. Gabi ennek érdekében írta meg ezt az őszinte posztot:

„Kedves ismerőseim! Sokat töprengtem, hogy megírjam-e ezt a bejegyzést, aztán arra jutottam, hogy miért ne?… Nincs abban semmi drámai, ha leírom! 2025 nekem is az újrakezdés éve lesz, egy nehéz és még is sikerekkel teli időszak után! Változások idejét élem, rengeteget fejlődtem, tanultam akár rossz döntéseimből, vagy hibáimból... érzem magamban az elszántságot, szorgalmat, tehetséget és alázatot! Tele vagyok tervekkel, ötletekkel, alkotási vággyal... Hiszem, hogy tudok valami olyat adni az embereknek, ami különlegesebb…

Hiszem, hogy a hangommal és a színpadi jelenlétemmel még dolgom van ebben a szakmában!

Jelen helyzetben úgy alakult az életem, hogy egyedül igyekszem terelgetni a karrierem, de én egy előadó vagyok és tudom, hogy rengeteg profi, hozzáértő szakember ismerősöm van, ezért is teszem ki ezt a posztot! Keresek koncertszervezőt/bookingost/managert, aki terelgetné a zenei pályámat és segítene nekem! Ha valaki tud valakit, aki dolgozna velem, akkor írjon nekem messengeren. Hálásan köszönöm! Gabi” – írta Gabi a hivatalos Facebook-oldalán.