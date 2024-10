Költözés: Itt kezdene új életet Tóth Gabi

Tóth Gabi szentendrei háza 2023. tavaszán lett az énekesnő első saját otthona, aminek minden négyzetcentimétere úgy lett kialakítva, ahogy azt szerette volna. A felújított házat éppen ezért nagyon szereti az énekesnő, akiről senki sem gondolta volna, hogy valaha is el akarna költözni onnan... Egy friss Facebook-poszt viszont – amelyben éppen arról számol be, hogy milyen zajos szomszédjában történő házfelújítás –, lavinát indított el.

Tóth Gabi Instagram-oldalán is közzétett legújabb bejegyzése lavinát indított el a követői között (Fotó: TV2)

Tóth Gabi csendes hétköznapjai

Az énekesnő egy kisvideóban azt mutatta meg a követőinek, hogy hogy néz ki egy "csendes" délutánja, amikor hazaér a munkából. Gabi a teraszon ülve kortyolgat egy bögre kávét, és közben azt hallgatja, ahogy a szomszédban, ahol épp házfelújítás zajlik, flexelnek a munkások... A viccesnek szánt bejegyzést természetesen voltak olyanok, akik halálosan komolyan vették, többen is bántó kommenteket írtak az énekesnő oldalára (ehhez Gabi már hozzá van szokva), illetve voltak olyanok is, akik szerint, ha nem tetszik neki, hogy zajosak a szomszédok, akkor költözzön tanyára. A felvetés pedig, nem is áll olyan messze Tóth Gabitól, mint azt gondolnánk.

Tóth Gabi háza udvarán próbált eltölteni egy csendes délutánt (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

Irány a végtelen tanyavilág

Az énekesnő ugyanis azt válaszolta a felvetésre, hogy az a cél, hogy tényleg ott kössön ki. Hogy ez mikor történik meg, arról viszont a lapunknak beszélt:

Szeretem a vidéki létet, eddig is szerettem. A tanyára költözés tényleg nagy álom és tulajdonképpen végcél, de majd csak akkor történhet meg, ha olyan életformánk lesz, ami beilleszthető a tanyasi élet hétköznapjaiba. Akkor kell oda költözni, mikor már tudsz foglalkozni a házzal, az állatokkal. Remélem, egyszer megadatik nekünk is

— árulta el Tóth Gabi tanyasi élettel kapcsolatos céljait.