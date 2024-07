Tóth Gabi bevallotta: párjával nyitottak egy közös babára

Egy tábor szervezése hosszadalmas és nehézkes feladat, így kétségtelenül nagy fába vágta a fejszéjét az énekesnő és táncos párja. Tóth Gabi és Papp Máté Bence a feszültséggel és fáradtsággal teli pillanatok ellenére is úgy érzik, megérte a sok szenvedés, hiszen több mint harminc gyermek élvezi azt, amit ketten megálmodtak.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence szívükön viselik a gyerekek sorsát (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

– Ilyen autentikus, hagyományőrző légkörben kezdődött a kapcsolatunk tavaly Erdélyben, ez pedig mindkettőnk életében fontos alapelv, így lényegében az egyéves évfordulónkat ünnepeltük most ezzel a táborral – kezdte Máté a hot! magazinnak.

Tóth Gabi és párja sikeresen vették az akadályokat

Természetesen volt néhány segítőjük, ám rajtuk kívül ketten szereztek be mindent a megfelelő környezet megteremtéséhez. Ez kemény feladat, de amikor mosolyogni látják a gyerekeket, érzik, hogy megtérült a sok munka, amely nemesíti a lelküket.

– Eszméletlenül sok energiát emésztett fel, hiszen nemcsak magunkra, de másokra is figyelnünk kell, és ha bármi történik, az a mi felelősségünk.

Sajnos az elmúlt időszakban elég komolyan bántottak bennünket, és rá kellett jönnünk, hogy sok rosszakaró ember van a világban.

Bátran állíthatjuk, hogy aki elhozta a gyermekét a mi táborunkba, hatalmas biztonságban tudhatta, hiszen olyanokat is figyelembe vettünk, amit egyébként nem is biztos, hogy kellene ilyen körülmények között. Nonstop orvosi szolgálatot biztosítottunk, illetve egy men­tál­hi­gié­nés szakember is jelen volt, tehát a testi és a lelki jólétre egyaránt figyeltünk – mesélte a táncos.

„Lényegében nekünk van a legtöbb gyerekünk”

Gabi kislánya, Hannaróza éppen az apukájával nyaralt külföldön, így nem volt lehetősége arra, hogy az édesanyjával átélje a tábor adta remek miliőt.

Minden programból kivették a részüket (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

– Ilyenkor lényegében nekünk van a legtöbb gyerekünk, Máté pedig nagyon apuka típus.

Nem kell, hogy szülessen gyereke, mert Han­ni­val is csodálatosan bánik, tehát megvan benne ez a fajta hajlam és a nyitottság.

Jól beszél a gyerekek nyelvén, és ez nagyon ritka – magyarázta az édesanya.

A népszerű énekesnő hamar belerázódott a rá váró feladatokba, és már a tábor kezdetekor abszolút otthonosan mozgott a sokgyermekes közegben, így azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy Mátéval hamarosan bővítsék a családot.