Ahogy azt már megszokhattuk a sztárvilágban, a rajongók sasszemei elől semmi nem maradhat titokban. T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata is így derült ki, mint ahogy utolsó szakításukra is a követők jöttek rá. A népszerű rapper és a modell mintegy két évig élt amolyan se veled-se nélküled kapcsolatban, de a végső búcsú annyira összetörte az énekes szívét, hogy mindenki aggódott érte.

T. Danny a rajongók szerint rengeteget fogyott (Fotó: TV2)

T. Danny külseje sokkolta a rajongókat

A szakítás témakörét több dalban dolgozta fel a 2023-as Dancing with the Stars döntőjébe került énekes, néha szívszorító, néha bántó mondatokkal exe felé. T. Danny a közel félmilliós követőtábora szerint nem tudott, vagy nem is akart kimászni a gödörből, ahová a búcsú taszította. A munkába, az edzésbe menekült, keveset aludt, mert hatalmas tervei voltak. De sokak szerint túlzásba vitt mindent és nagyon meglátszott a külsején. December elején Instagram-sztoriba tett ki egy fotót magáról, amin a rajongók szerint látványos a változás, lefogyott, beesett az arca és nagyon szomorú a tekintete. Az Aldi főzős műsorában aztán bevallotta T. Danny, hogy valóban nagyon megviselte a szakítás.

Pont egy éve szakítottunk. Ez meggyepált engem, de ilyen az élet. […] A szívem még mindig nem gyógyult be teljesen, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a körülöttem lévőké rendben legyen. Akik szeretnek, akik foglalkoznak velem, akikre számíthatok, nekem ők a fontosak, rájuk kell koncentrálnom, nem pedig azokra, akik már nincsenek velem

– fogalmazott érzelmesen a népszerű rapper.

De új év új kezdet, az énekes új reményekkel vágott neki 2025-nek, nagyon készül élete első Aréna koncertjére, amire nagyon fogynak a jegyek. Hogy bírja majd a szuszt a színpadon és jól nézzen ki, T. Danny az edzőterembe is visszatért. Erről lapozós posztot osztott meg, a fotókon jól látszik, hogy nagyon szálkás, kigyúrt a teste. Sokak szerint viszont ez már túlzás, aggódó kommentekkel árasztották el, de szokás szerint vannak gratuláló hozzászólások is, mindkettőből idézünk:

„Jézus Dani, száraz vagy nagyon”