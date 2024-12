T. Danny megtörte a csendet: üzent az érte aggódóknak

T. Danny ebben az évben komoly megpróbáltatásokon van túl, hiszen nagyon megviselte év eleji szakítása Kecskés Enikővel. A rapper több olyan dalt is írt, amiben a fájdalmát tárta a világ elé. Az elmúlt hetetekben viszont a rajongók nagyon aggódtak érte, mert azt látták, mintha Danny nagyon lefogyott volna. Feltehetően csak a kimerültség, és a sok munka hagyott nyomot kedvencük arcán. Bár tény, hogy kissé beesett volt az arca, és karikásak voltak a szemei, de vélhetően csak a kimerültség volt a problémája.

Sok rajongója aggódott T. Danny egészségért (Fotó: Bánkúti Sándor)

Reagált a pletykákra T. Danny

Több cikk is napvilágot látott, hogy Danny arca nagyon megváltozott az utóbbi hónapokban. Ezért már a rapper is úgy érezte, hogy reagálnia kell, és helyzetjelentést adnia magáról. A napokban a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében egy lift halovány kékes fényében reagált a híradásokra, ahol az is látható, hogy kicsattan az egészségtől, így a rajongók is megnyugodhatnak.

Az megvan, hogy annyira felismerhetetlenül elfogytam, hogy le tudták hozni a cikket a nevemmel és az arcommal

– mondta a videóban a rapper, aki arckifejezésével azt kommunikálta, hogy nem értette, minek köszönhető a megnövekedett érdeklődés az irányába.

Már nyitott az új kapcsolatokra

Azonban nemcsak külsőleg, de érzelmileg is újra 100%-osnak érezheti magát, azóta hogy T.Danny barátnőjével viharos módon szakított. Ugyanis pár hete már úgy tűnik újra nyitott egy következő kapcsolatra és nem is akárki volt a kiszemeltje, mint az RTL bukott valóságshowjából ismert VV Piros. A fiatal lány minap büszkén számolt be arról a rajongóinak, hogy a rapperrel beszélgetett. Legalábbis erre tudunk következtetni a lány posztjából, aki meg is osztott egy privát beszélgetést is a rapperrel, illetve arról is tett fel egy képet, hogy november 4-én mennyit telefonált Danival. Hogy pontosan mi történt kettejük között, az nem derült ki, ám beszédes, hogy a lány arra a kérdésre válaszolt ezekre a képsorokkal, hogy: „Kavartál T. Danny-vel?”