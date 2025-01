A gyönyörű táncosnő 2024-es éve nagyon vegyesre sikerült: májusban szerelmi csalódása miatt mélyre került, nyáron, amikor a szerelem újra rátalált, a fellegekben járt. Szőke Zsuzsi nagy örömére Ámor nyila most mélyebbre szúrt, és azóta is nagy boldogságban élnek új párjával, akivel még az év vége előtt össze is költöztek.

Szőke Zsuzsi párja eddig csak hátulról "mutatkozott" a nyilvánosság előtt / Fotó: MW archív

Szőke Zsuzsi végre megmutatta új párját

Már nem bánja a Dancing with the Stars csillaga, hogy lebuktatta saját magát, amikor az egyik élő adás szünetében csókolózott új kedvesével. Szőke Zsuzsi ugyanis azóta is boldog, az elmúlt fél évben – amióta összejöttek – elég komolyra fordultak a dolgok köztük.

Nem titok, hogy együtt vagyunk és már összeköltöztünk, együtt töltöttük a karácsonyt és nagyon jól megvagyunk. Az elmúlt másfél hónap óriási lépés volt nekünk, ráadásul épp a Dancing döntő hetében költöztünk, amikor amúgy is a legnagyobb a felfordulás, időbeosztás tekintetében. De a párom nagyon sokat segített, szekrényeket szerelt és rengeteget pakolt, sok terhet levett a vállamról. Mostanra már belaktuk az új helyünket, nagyon kényelmes az új lakás, szeretjük

– mesélt kapcsolatukról nemrég a táncosnő.

A Dancing with the Stars táncosnője fél éve van együtt párjával / Fotó: Szőke Zsuzsanna

Thaiföldre utaztak

A szerelmespár a költözés és a Dancing fáradalmai után úgy döntöttek, itt a pihenés ideje. Thaiföldre utaztak, ahol Zsuzsi először kerek popsit villantott, majd úgy döntött, megmutatja szerelmét.

– Ha egyszer Koh Samuin jártok … szívből ajánlom Nektek a Samui Elephant Spa-t. Elképesztő élmény volt ennyire testközelből megismerni, megérinteni, etetni, fürdetni ezeket a monumentális állatokat… és ami miatt különösen tetszett a hasonló helyekhez képest, hogy ők mind mentett elefántok, akik ezen a helyen egy új esélyt kaptak az életre … látszott mennyire szeretik őket! – írta a lapozós poszthoz a táncos showműsor sztárja, amiben az egyik képen boldogan mosolyog párjával.