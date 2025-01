Szőke Zsuzsi: „Nem titok, hogy együtt vagyunk”

Szőke Zsuzsi a Dancing with the Stars állandó táncosaként folyamatosan a figyelem középpontjában van és az idei évet is különleges lendülettel kezdte meg. Zsuzsival az újonnan nyílt táncterméről, kapcsolatáról és nagy változásokról beszélgettünk.

Szőke Zsuzsi saját táncstúdiót nyit februárban (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsi: „Próbálom belőni az aranyközéputat”

A csinos táncosnő lapunknak adott interjújában elmesélte, újonnan nyíló tánctermével régi álma valósulhatott meg. – Gőzerővel zajlanak az előkészületek, mert most két hétre elutazunk majd, de februártól hivatalosan is megnyitja kapuit a saját táncstúdióm, a Studio46. Már majdnem minden elkészült, ami ehhez szükséges és nagyon izgatott vagyok, mert ez régi vágyam volt.

Nyilván egy táncosnak mindig ott van a dédelgetett álmai között egy saját terem, főleg egy ekkora. A jelenlegi csoportjaim, amikor elérik a 20-25 fős létszámot, már nehezen férnek el, az új helyünk pedig 190 négyzetméter, tele tükörrel. Egy kedves tanítványommal együtt csináljuk, ő biztosítja a helyszínt, én pedig minden mást ahhoz, hogy működjön a hely.

- kezdte Zsuzsi, aki elárulta, hogy sok tanítványa jelezte, hogy a 11. kerületi helyszín közelebb lenne nekik, de indulnak majd új kurzusok, kezdő és haladó is, mert bőven van rá kereslet.

S hogy mit tapasztal egy profi táncos, amikor teljesen kezdőkkel kezd el dolgozni? Zsuzsi szerint nagyon vegyes, hogy kik érkeznek hozzá. – A szorongóbbakat egyszerűbb a magánórákon feloldani, mert ott nyilván mindenkinek a saját tempójában tudunk haladni. A csoportos órákon egy fokkal nehezebb, hiszen van, aki nagyon gyorsan veszi a lapot és nekik lassabbnak tűnhet az óra azokhoz képest, akik meg lassabban jegyzik meg a mozdulatsorokat; nekik meg épp, hogy gyors lehet a tempó.

Próbálom mindig belőni az aranyközéputat, de aki kicsit gátlásosabb, annak szoktam is magánórát javasolni. Sokan érkeznek olyanok is, akik néhány magánóra után csatlakoznak csak a csoporthoz, amikor kicsit már komfortosabban érzik magukat.

Szőke Zsuzsi a rengeteg munka mellett újra elkezdett önmagára is odafigyelni és hobbiból táncolni (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsi fél éve él boldog kapcsolatban

Idei terveivel kapcsolatban Zsuzsi hangsúlyozta, hogy egyelőre nem tud nyilatkozni, lesz-e Dancing with the Stars, de amennyiben igen, szívesen részt vesz majd benne, illetve szeretne végre a műsor végéig eljutni és eleget tenni a rengeteg bíztató kommentnek. Ugyanez igaz a Fever Dance Group-pal való fellépésekre is. – Hogy mit hoz nekem 2025, még sok minden függvénye, mindenesetre tényleg nagyon jól indult az év. Most fogunk majd elutazni két hétre Thaiföldre a párommal, illetve kint majd találkozunk a barátainkkal is, amit hónapok óta tervezgetünk, így ez nagyon ígéretes lesz. Ha visszajöttünk, akkor már teljes erőmmel tudok majd a teremre és a munkára koncentrálni.