„Voltak félelmeim nyilván” – Szőke Zsuzsi elárulta, mit gondol PSG Ogliról

Ahogy eddig minden évben, a Dancing with the Stars szereplői között most is találhatunk néhány igencsak meghökkentő párost, ilyen PSG Ogli és Szőke Zsuzsi duója is. A Kőgazdag Fiatalok 2. évada októberben érkezik, szinte egy időben a Dancing with the Stars-al, ám a két műsor merőben eltér egymástól és egészen idáig nem is igazán volt közös pont bennük. Most azonban Oglit egy teljesen más terepen láthatják majd a nézők mint eddig, ám hogy megkomolyodik a verseny kedvéért abban sokan kételkednek.

A Dancing with the Stars PSG Ogli számára igen nagy kihívás, de Szőke Zsuzsi elárulta, nagyon igyekszik (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Most azonban Szőke Zsuzsi a Mokkában árulta el, hogy mit érzett, amikor megtudta, hogy PSG Ogli párja lesz ebben az évadban.

Meglepődtem, de számítottam rá, pontosabban kitaláltam, hogy ő fog várni a helyszínen. Ugyanis egy olyan helyen forgattunk, amit annyira nem ismertem, ezért előtte utána néztem, és láttam, hogy kik szoktak onnan posztolni. Voltak félelmeim nyilván, mivel tudom milyen műsorból jött, tudom mit gondolnak róla az emberek, de erre már sikerült rácáfolnia. Úgyhogy szeretném megvédeni Olivért, hogy rendesen jár a próbákra és nagyon odateszi magát

– mondta a táncos.

A Kőgazdag Fiatalok szereplői közül talán ő az, akit a legkevésbé tudnának elképzelni ebben a világban, de ezzel Olivér is tisztában van, ennek ellenére élvezi ezt az új terepet.

Ez tényleg egy teljesen más műsor, teljesen más buli, és meg kell felelni a szabályoknak. Ez egy kicsit nehezebb egyébként, mint az ember elsőre gondolná, mert sokan azt hiszik, hogy gyorsan, egy hét alatt betanulunk 4-5 táncot aztán mehet, de ez nem így van. Egy táncot betanulni jó pár hét, úgy, hogy tényleg menjen minden megfelelően, de szerencsére Zsuzsi nagyon jó tanár és nagyon örülök, hogy ő lett a párom. És szerintem mi vagyunk azok, akik a legtöbbet próbálnak, de nagyon várom már

– mesélte a TikTok-sztár.

A Kőgazdag Fiatalok PSG Ogli 7 néven elhíresült sztárja igyekszik megmutatni a kételkedőknek, hogy komoly versenyző lesz (Fotó: Szabolcs László)

PSG Oglival nem kevés dolguk lesz a stylistoknak

A TV2 sztárja a külsejére különösen kényes, így nem meglepő, hogy a műsor stylistjainak sem lesz könnyű dolga vele, ha valami olyan ötletük támad, ami neki nem tetszik. Persze, Olivér erről is van véleménye.

Remélem, hogy nem kell majd összeveszni a stylistokkal, mert hallottam már olyan pletykákat, hogy a hajamat például máshogy akarják megcsinálni, de az nem igazán fog működni. Ha egy tánchoz más kinézet kell, akkor adjanak olyan táncot, ami hozzám passzol

– jelentette ki határozottan az influencer.