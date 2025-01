Sokkoló, mit gondol a továbbtanulásról a TV2 csinibabája: „Nem fogok négy meg hat évet elvenni az életemből”

Szaniszló Kitti Léda nevét a TV2 Next Top Model Hungary című tehetségkutató realityjében ismerte meg az ország. A fiatal lány azóta feleség lett és főleg a kamera másik oldalán tevékenykedik. Úgy fest, megtalálta a tökéletes boldogságot, amihez – elmondása szerint – nem volt szüksége diplomára. Megosztó véleményt formált a továbbtanulást illetően.

Szaniszló Kitti a mezőny egyik legalacsonyabb modell-jelöltjeként sokáig menetelt a Next Top Model Hungary-ben, a jövőjét mégsem a modellszakmában látja (Fotó: Szabolcs László)

Szaniszló Kitti a kamera másik oldalán találta meg önmagát

A férje oldalán fotózással, videózással és tartalomgyártással foglalkozó huszonéves lány már a műsor során sem titkolta, a kamera mögött szívesen tevékenykedik, a modellkedés inkább csak átmeneti hobbi számára, bár a színészet sem állna tőle távol. Ilyen módon a Next Top Model Hungary Szaniszló Kitti számára egy lépcsőfok volt az ismertté válás útján, de a kenyerét nem a kifutón keresné. Akárhogy is, most a jelek szerint megtalálta a számításait, és saját bőrén tapasztalta meg, hogy egyetemi végzettség nélkül is kerek az élete.

Én például azért sem mentem egyetemre, mert ha nem tudom, hogy mivel szeretnék foglalkozni, akkor nem fogok négy meg hat évet elvenni az életemből. Hogy hat éven keresztül ne tudjam, mit akarok csinálni, és a hetedik évemben elmegyek pultosként dolgozni, mert úgy sokkal többet keresek. Teljesen feleslegesnek tartom akkor, ha nincs konkrét célod

– fejtegette az egyetemről a véleményét a Zoomers With Dóri című podcastben. A TV2 sztárja hozzátette:

– Abban a hat évben olyan sikereid, meg élményeid lehetnek, meg munkád, meg bármi, amit nem fogsz visszakapni! – fejtette ki, megosztó szavait pedig a kommentelők nem hagyták szó nélkül. Míg néhányan amellett kardoskodtak, hogy annál nagyobb esélye lehet a munkaerőpiacon, minél több „papírja” van, sokan osztották a véleményét.

– Szerintem jó, hogy ezt így felismerte. Szimpatikus és értelmesen mondta el a véleményét. Rendben van, ha valaki egyetemre jár, mert a céljaihoz az kell és az is, ha valaki nem érez ehhez kedvet és inkább dolgozik, tapasztal, utazik – vélekedett egy hozzászóló.

– Kövezzetek meg, de egy részével egyet tudok érteni. Én például elmentem gimi után egyetemre, ahonnan kibuktam, mert útközben jöttem rá, hogy utálom, amit tanulok. Aztán elkezdtem dolgozni, diploma nélkül tornáztam fel magam diplomás pozícióba és most újra tanulok, de már egy olyan szakon, ami tudom, hogy a hasznomra lesz és érdekel is – érvelt egy másik.

– Nagyon unszimpatikus ez a lány számomra, de ebben igaza van – ismerte el egy újabb.