„Nem az a célom, hogy engem rengetegen ismerjenek” – így képzeli el a jövőjét a Next Top Model Hungary sztárja

A Next Top Model Hungary sztárja, Szaniszló Kitti a műsor által országos ismertségre tett szert, mégsem vágyik a celebéletre. A fiatal lány számára a karrier és a család az első, így most erre fókuszál. Lapunknak arról is mesélt, hogy mik a tervei a modellkedéssel és melyik országban képzeli el a jövőt.

A Next Top Model Hungary versenyzője elárulta, milyen jövőt képzel el magának (Fotó: tv2)

Kitti elárulta, hogy bár rengetegen megismerték a nevét, mégsem érzi úgy, hogy ez megváltoztatta volna az életét, sőt nagyon tudatosan kezeli ezt:

– Úgy érzem az ismertséggel nem változott sok minden. Igazából én 16 évesen, amikor még Musically volt a TikTok helyett elég sok videót csináltam, amiből lett is egy elég nagy követőtáborom. Bár azt a profilt azóta töröltem, mert nem szerettem volna már ezzel foglalkozni, de most másodszorra ez már nem újdonság, inkább csak olyan mintha ismétlődne a dolog. Persze nem mondom, hogy megrohamoznak az utcán, szóval így teljesen átlagos életet tudok élni továbbra is. Sőt, egy kicsit inkább háttérbe is szorultam, de ez abszolút szándékos volt a műsor után, illetve főleg, amióta jött Ádám.

Azt érzem, hogy nem az a célom, hogy engem rengetegen ismerjenek, hanem, hogy jó legyek a munkámban, elérjük a céljainkat és abban a közegben elismerjenek. A modellkedés már inkább csak hobbiként maradt meg.

Hogyha lesz bármi munka, vagy ha megkeresnek akkor örömmel vállalom, de mostanában már Ádám szokott fotózni. Sokan azt is gondolják róla emiatt, hogy ő fotós, de nem, igazából videózik, szóval operatőr. De nagyon ügyesen csinálja szerintem, nagyon élvezem, hogy együtt dolgozunk – tette még hozzá.

A Next Top Model Hungary sztárjának a család a legfontosabb

Kitti és Ádám ebben a hónapban keltek egybe, egy gyönyörű esküvő keretében. A pár azóta szinte úszik a boldogságban, és mondhatni csak egymásra fókuszálnak:

Nekem most már Ő a fő szempont, és a kis családunk. Van egy kiskutyánk is és így vagyunk most hárman, egyelőre. Aztán majd meglátjuk. De magánéletünkbe nagyon nem szeretnék belemenni. Nem zárkózunk el a családalapítás gondolatától sem, viszont egyelőre szeretnénk még kettesben lenni kicsit, illetve a munkára és a karrierünkre fókuszálni.

Ami még nagy vágyam, hogy szeretnék Amerikába menni valamikor. Szívesen ki is költöznék, de amíg itt a családunk ez nem valószínű, inkább majd évek múlva lesz esedékes. De most így is tökéletes, nagyon boldogok vagyunk – vallotta be.