Hoppá! Máris szakmát váltott a Next Top Model Hungary nagy esélyese

Szaniszló Kitti az egyik nagy esélyese a Next Top Model Hungary című műsornak. A 23 éves lány azonban már nem a modellkedésben látja a jövőjét. A másik karrier pedig már szerelmet is hozott neki.

Szaniszló Kitti influenszerként akar érvényesülni (Fotó: Zsólyomi Norbert)

Szaniszló Kitti szerelmet talált a munkában

Kitti 19 éves volt, amikor Miskolcról, a szülői házból egyszer csak felköltözött Budapestre.

– 2021-ben egyetlen bőrönddel költöztem fel Budapestre, hogy megvalósítsam az álmaimat. Egy konditeremben kaptam állást. Könnyen barátkoztam, és társaságok révén megismerkedtem több híres magyar zenésszel is influenszerrel is – mesélte a Borsnak Kitti.

– Évek óta dolgozok a közösségi mediában, a Next Top Model Hungary óta a modellkedés háttérbe is szorult, sokkal inkább a videókészítésre fókuszálok – árulta el a csoda szép lány. – A kamera mögött is tevékenykedek, az már jobban is vonz mint a szereplés. A műsor óta komolyabban foglalkozom ezzel, ebből a világból ismertem meg a páromat, akivel azóta össze is költöztünk – mondta el Kitti, akinek párja, Matuz Ádám befutott videóklip készítő:

Ádámmal együtt járunk forgatni, sok ismert magyar zenésszel dolgozunk, ha úgy adódna, szívesen beugranék egy-egy videóklipben szerepelni

– tette hozzá.

„Izgalmas visszanézni az adásokat, jó kis önismereti tréning"

Kitti elárulta, a műsorbeli lányokkal a forgatás óta is tartják a kapcsolatot:

– Van egy közös beszélgetős csoportunk, aminek én vagyok az adminja. Néhány lánnyal pedig együtt szoktuk megnézni az adásokat vasárnaponként, főleg Pankival lettünk jóban, de a műsorból kiderül majd, hogy vele is hullámzó a kapcsolatunk. De Hawával, Mészáros Lilivel és Keveházi Lilivel is jóban maradtunk. Számomra izgalmas visszanézni az adásokat, jó kis önismereti tréning.

Szaniszló Kitti és Baranyi Panna a forgatás óta is jó barátnők (Fotó: TV2)

– Összességében elégedett vagyok azzal, amit látok magamból. Az egy kicsit bánt, hogy a nézőknek úgy jöhet le, hogy rosszindulatú vagyok, pedig csak őszintén elmondom a véleményem, alapvetően jószívű ember vagyok. Megtanultam, hogy ne foglalkozzak a kommentekkel, mert nem számít, hogy egy idegen, aki nem ismer, mit gondol rólam. Nehéz lenne egy országnak megfelelni, nem is akarok.